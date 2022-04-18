【遺體發霉】歐家榮指公眾殮房冷藏室不能阻止遺體腐化　籲家屬盡快領取遺體

▲ 第五波疫情下衞生署處理遺體數目倍增。（資料圖片）

第五波疫情下衞生署處理遺體數目倍增，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（18日）表示，公眾殮房的冷藏室是為短期存放遺體而設，只能減慢而不能防止遺體進一步腐化；遺體長期存放於公眾殮房，無可避免地會導致死者容貌和外觀進一步變化，呼籲家屬盡快領回遺體。

被問到有死者家屬反映屍身存放於公眾殮房後，出現發霉的情況，家人無法辨認容貌，歐家榮指出，公眾殮房的冷藏室有嚴格溫度控制，一直保持在標準的攝氏4至6度。他解釋，死亡後出現屍身腐化是自然現象，而各項因素會影響遺體送抵殮房時的腐化程度及速度。他指出，公眾殮房的冷藏室是為短期存放遺體而設，只能短時間減慢而不能防止進一步腐化，而遺體長期存放於公眾殮房，無可避免地會導致死者容貌和外觀進一步變化。

歐家榮又說，衞生署近期收到大量遺體，目前公眾殮房接收的遺體主要為公立醫院急症室離世的病人，部分送至公眾殮房時已出現早期腐化，呼籲家屬可盡快領回遺體辦理後事，各有關部門已積極作出跟進及協調，以解決家屬的困擾。

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記者：黃悅晴