  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (週一) 18:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺體發霉】歐家榮指公眾殮房冷藏室不能阻止遺體腐化　籲家屬盡快領取遺體

社會 17:19 2022/04/18

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

第五波疫情下衞生署處理遺體數目倍增。（資料圖片）

第五波疫情下衞生署處理遺體數目倍增，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（18日）表示，公眾殮房的冷藏室是為短期存放遺體而設，只能減慢而不能防止遺體進一步腐化；遺體長期存放於公眾殮房，無可避免地會導致死者容貌和外觀進一步變化，呼籲家屬盡快領回遺體。

被問到有死者家屬反映屍身存放於公眾殮房後，出現發霉的情況，家人無法辨認容貌，歐家榮指出，公眾殮房的冷藏室有嚴格溫度控制，一直保持在標準的攝氏4至6度。他解釋，死亡後出現屍身腐化是自然現象，而各項因素會影響遺體送抵殮房時的腐化程度及速度。他指出，公眾殮房的冷藏室是為短期存放遺體而設，只能短時間減慢而不能防止進一步腐化，而遺體長期存放於公眾殮房，無可避免地會導致死者容貌和外觀進一步變化。

歐家榮又說，衞生署近期收到大量遺體，目前公眾殮房接收的遺體主要為公立醫院急症室離世的病人，部分送至公眾殮房時已出現早期腐化，呼籲家屬可盡快領回遺體辦理後事，各有關部門已積極作出跟進及協調，以解決家屬的困擾。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】今日新增613宗確診及陽性個案　確診數字連續4日回落【不斷更新】
今日 17:17
【第五波疫情】今日新增613宗確診及陽性個案　確診數字連續4日回落【不斷更新】
【死亡個案】再增20名染疫病人離世　今波疫情累計8,946宗死亡個案
今日 16:41
【死亡個案】再增20名染疫病人離世　今波疫情累計8,946宗死亡個案
【恢復面授】衞生防護中心提供復課健康貼士　子女出現8大徵狀須立即到急症室
今日 12:49
【恢復面授】衞生防護中心提供復課健康貼士　子女出現8大徵狀須立即到急症室

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增613宗確診及陽性個案　確診數字連續4日回落【不斷更新】
今日 17:17
【第五波疫情】今日新增613宗確診及陽性個案　確診數字連續4日回落【不斷更新】
【死亡個案】再增20名染疫病人離世　今波疫情累計8,946宗死亡個案
今日 16:41
【死亡個案】再增20名染疫病人離世　今波疫情累計8,946宗死亡個案
【恢復面授】衞生防護中心提供復課健康貼士　子女出現8大徵狀須立即到急症室
今日 12:49
【恢復面授】衞生防護中心提供復課健康貼士　子女出現8大徵狀須立即到急症室
傳染病 疫情 醫生 衞生防護中心 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
16:09 2022/04/17
【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
今日 10:46
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
【人狗情深】港男居大浪村29年遇見的18隻村狗　最難忘病犬走回出生地點暝目
12:17 2022/04/14
【人狗情深】港男居大浪村29年遇見的18隻村狗　最難忘病犬走回出生地點暝目