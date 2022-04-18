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【污水陽性】​民政署向黃大仙住戶及清潔及物管員工派逾11萬套快測套裝

社會 17:15 2022/04/18

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（新聞處提供）

民政事務總署今日（18日）表示，黃大仙民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約117000套快速測試套裝。 

黃大仙民政事務處透過物業管理公司，向龍蟠苑、鳳鑽苑、鳳禮苑、鳳德邨、星河明居及悅庭軒的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝，供他們作自願檢測。 

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。 

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責任編輯：余思嵐

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