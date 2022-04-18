【強制檢測】再多40座大廈納入強檢公告　涉九龍塘畢架山一號、藍田麗港城等【附名單】

▲ 再多40座大廈納入強檢公告。（陳國峰攝）

本港今日新增613宗確診及陽性個案，連續4天回落至千宗以下。衞生防護中心更新強制檢測公告，再多40座大廈納入公告，曾於指明時間身處有關地點的人士，都須於4月19日或20日接受強制檢測。

最新納入強檢公告地點如下：

沙田博康邨博智樓

葵涌安蔭邨嘉蔭樓

九龍塘畢架山一號11座

大埔富善邨善美樓

牛池灣彩虹邨金漢樓

柴灣翠灣邨翠福樓

觀塘月華街48號月威大廈A-F座

牛頭角淘大花園A座

茶果嶺麗港城8座

上水新豐路 134-140 號滿華大廈

元朗鳳庭苑茵庭閣

沙田禾輋邨協和樓

粉嶺榮輝中心1座

荃灣海之戀愛炫美1座

將軍澳裕明苑裕昌閣

葵涌葵馥苑樂葵樓

葵涌青山公路 - 葵涌段539號昌宏大廈

黃大仙黃大仙下邨龍樂樓

旺角海富苑海寧閣

九龍灣彩興苑彩蕎閣

慈雲山慈正邨正旭樓

土瓜灣翔龍灣2座

石硤尾石硤尾邨美笙樓

屯門良德街3號豐連1座

藍田藍田邨藍暉樓

油塘鯉魚門道 1 號海傲灣1-B座

鴨脷洲利東邨東業樓

堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座

筲箕灣金華街12-18號金威樓

香港仔香港仔舊大街118A-120號兆群大廈

香港仔石排灣邨碧蔚樓

上水祥龍圍邨呈祥樓

上水順欣花園3座

大埔太湖花園9座

大埔富雅花園4座

東涌滿東邨滿康樓

天水圍天悅邨悅富樓

天水圍天華邨華彩樓

屯門田景路38號兆邦苑

屯門怡樂花園1座

食衞局指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括核酸檢測陽性或已申報的自行快速測試陽性個案，就無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩