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【隔離物資】日本居家隔離免費食物包送上門　YouTuber開箱3大盒乾糧零食飲料

健康 18:01 2022/04/18

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日本居家隔離免費食物包送上門，YouTuber開箱3大盒乾糧零食飲料。

全球新冠疫情仍未遏止，不少國家或地區都實施居家隔離。近日居住在日本的YouTuber分享，指根據當地目前的政策，新冠患者需要居家隔離至少7天，而患者向醫療中心申請後，會得到免費的食物包，她拍攝了食物包的開箱片段，可見當中有即食飯、飲料、零食等，相當豐富。

最新影片：

居於日本的YouTuber「Sharmeleon」拍片分享，指在當地，如果對新冠測試呈陽性。政府會透過快遞免費送上隔離食物包，患者不用外出採購食物。日前她室友確診了，收到3大箱食物，當中有很多保質期很長的即食食品、飲料、樽裝水，亦附上了所有食物可能包含的過敏原列表，以及一份隔離指南。

    點擊圖片放大
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如果按照零售價計算，整個食物包價格接近14000日元，即約868港元。Sharmeleon表示，食物的份量對於7天隔離來說綽綽有餘。

事件引起網民熱議，大批居民稱隔離物品豐富；但也有網民稱，該些食物難以維持一個星期。

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責任編輯：羅嘉欣

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