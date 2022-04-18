【新冠肺炎】漁護署指染疫動物傳染給人類非常低　料要求市民交出寵物機會不大

▲ 例如年初發生倉鼠將病毒傳染給人類的個案。(資料圖片)

漁護署今日（18日）表示，除少數動物種類如貂鼠和倉鼠外，現時並未有證據顯示受感染的動物如貓狗，會把病毒傳染給人類，料要求寵物主人交出寵物的機會不大。

署方指，人類經由動物感染新冠病毒的機會非常低，但若有充份科學證據顯示有動物把病毒傳染人類，例如年初發生倉鼠將病毒傳染給人類的個案，衞生署及漁護署便會審慎考慮使用有關權力，處理有關動物，以防止病毒擴散。

根據《預防及控制疾病條例》（第599章）及《預防及控制疾病規例》（第599A章）（《規例》），如衞生主任有理由相信，任何物品（包括動物）受指明傳染病感染，或可能曾受指明傳染病感染，該衞生主任可命令就該物品執行任何疾病控制措施，或將該物品銷毀。

署方提醒，如其主人確診或其密切接觸者而需留院治療或前往檢疫中心隔離，若沒有證據顯示有關動物會在受感染後將新冠病毒傳染給人類，在取得主人同意後，將有關寵物送往新界南動物管理中心接受檢疫隔離及獸醫學監察。除了交由漁護署處理外，寵物主人亦可安排親友代為照顧其寵物。

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責任編輯：余思嵐