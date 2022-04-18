【北上發展】陳嘉佳轉攻內地做人氣吃播 長期暴飲暴食網民憂細細粒健康問題

▲ 陳嘉佳北上發展做人氣吃播，長期暴飲暴食網民憂健康問題。

無線前藝人陳嘉佳（細細粒）目前北上發展，活躍於抖音平台，常直播帶貨、做「吃播KOL」拍片探店。在其近日上傳的抖音片段中，她在佛山街頭某海鮮大排檔下單時，幾乎將店內所有菜式叫上檯，一人吃完整檯9碟餸，食量令人震驚。

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暴飲暴食成習慣 網民憂健康問題

在其中一則抖音片段中，細細粒前往海鮮大排檔下車時，已見其身形比過往更臃腫，在車門可能開得太窄情況下夾硬擠出車門。到店內點菜時，指著海鮮櫃面將所有海鮮全部叫勻，再將餐牌上除去3樣不感興趣的食物之外全部叫上檯，嚇壞店員。

其中一鍋海鮮粥，從畫面上看份量並不少，卻被細細粒嫌「怎麼那麼小一鍋」。另外餐檯上擺滿例如海蝦、蟶子、海螺、豬耳等餸菜，也被她一人全部吃光，全程更飲空6樽飲料。一餐共花費783元人民幣，細細粒讚食店性價比高，心滿意足結帳之餘，剛走出店門表示又覺得肚餓，要再去吃糖水。

除此之外，細細粒還上傳一段吃光200串燒烤的片段，暴飲暴食姿態引人圍觀，同時也令不少網民擔心她的健康狀況。加上細細粒曾在影片自爆體重已達近300磅，令人更擔心她會因過重而導致健康問題。

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肥胖加重患病風險

據醫管局資料顯示，肥胖會加重身體多個器官負荷，引致許多疾病，甚至縮短壽命。而即使體重指標仍未達到很高水平，脂肪積聚已開始會影響健康。世界衛生組織報告更指出，肥胖人士相對正常體重人士，所增加的患病風險更達1至3倍，例如女性生育能力受損、患婦科癌症如乳癌、子宮內膜癌、腰背痛、多囊卵巢症等的風險增1-2倍；痛風症、冠心病、高血壓等增2-3倍；二型糖尿病、代謝綜合症風險更超過3倍。

而過重也是香港市民常見問題，香港浸信會醫院糖尿及內分泌科顧問醫生黃麗詩曾受訪指出，肥胖原因主要是多樣因素所致，包括先天遺傳基因再加上後天環境所致，如父母是胖子、家中所煮的餸菜都比較油膩、高熱量，加上平日少運動，都是致胖原因。

正確減肥方法

黃醫生表示，要健康減磅不能只求快，一般一星期減1至2磅是最恰當，重點是持續。若不想反彈，就要兼顧做運動及戒口，關鍵是需要時間及持之以恆，一時間減太快，身體自然就會推回原點。另外，吃慢一些多咀嚼也有利減肥。而建立肌肉要靠運動，有節奏和持續的帶氧運動，如打波、跑步、游水等，能幫助燒脂，無氧運動如舉重、肌肉鍛練重力也可「建肌」。

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責任編輯：羅嘉欣