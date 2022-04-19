【金宵大廈2】李施嬅家居暗藏各單元貼士　監製葉鎮輝拆解時空謎題

▲ TVB劇《金宵大廈2》監製葉鎮輝分享拍劇感受。

「愁看殘紅亂舞，憶花底初度逢......」每當音樂響起，代表着由葉鎮輝（阿細）監製、 羅佩清編審、李施嬅和陳山聰主演的TVB劇《金宵大廈2》準備播放，奇幻懸疑的劇情即將展開。

葉鎮輝多謝觀眾棒場《金宵大廈》系列：「開拍第一輯之時沒想過會有第二輯，基本上李施嬅和陳山聰的前世今生已去盡了，不能在第二輯再說另一個前世今生，所以在主線上是有難度的。究竟我如何做到如之前般那麼吸引觀眾，並令這對Couple再次掀起熱潮。」

他續指：「另外就是我們如何說故事，花了很多心神去想，以平行時空、多重宇宙，每這件事會再科幻、奇幻一點，但這正正是我們覺得觀眾喜歡看的。現時的觀眾比較喜歡一些燒腦劇。大家一起追答案。」

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續集

跟上一輯有別，今次的Budget增加了，葉鎮輝指：「器材上今次是Upgrade了，今次花多了很多心思去想如何用鏡頭說故事，無論是燈光營造的氣氛或鏡頭的運用，整體亦多了實景。」

今次運用了很多真實個案，葉鎮輝想讓觀眾的代入感更強，「今次更天馬行空是玩平行時空、多重宇宙，但我們不想因為玩這些以致過於抽離，並用了一些科學的真實角度、案例，如蟲洞、人體自燃等，觀眾看畢後可能會有很多疑問，但一上網便找到很多答案，原來是真的。」

他又謂：「觀眾喜歡如偵探般去找尋問題所在，並可以於網上找到答案。有時鬼片會太抽離現實，但《金宵》的風格不是，希望貼地一點，令觀眾有多點共鳴，覺得原來現實有機會發生的。」

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十單元

《金宵大廈2》合共有二十集，全劇共有十個單元，分別為《七樓半》、《雙魚》、《城寨英雄GO!》、《姐姐》、《對倒》、《仿客》、《OPPA》、《吃播》、《嫁衣》、《原點》。

葉鎮輝分享對各個單元的感覺，「第一個單元是錢作怪，鬼迷心竅，好多人都是為錢而死，人的貪念。第2個單元是關懷與信任。第3個單元是關於了解，父子情之間的了解。第4個單元是執迷。第5個單元是挺瘋狂的一個故事、一個瘋狂的世界。」

他續說：「第6個單元很慘的，是被遺忘的一群。第7個單元的Oppa很好笑，是追星族的一個寫照。第8個單元，吃播是真相，是真還是假？第9個單元是很淒美的愛情故事。第10個單元是原點，回到所有的開始、開端。」

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金宵大廈

葉鎮輝心目中的金宵大廈可算是一個人：「有生命的，會看見不同事件、不同人，作出不同的反應。我們第一輯已建構了金宵大廈是有生命的，建築時需要打生樁，需要用血去喚醒。首集已有于洋的血，陸續會有不同的事物去喚醒它。金宵大廈會對甚麼是好人、甚麼是壞人作出一個回應。」

彩多出沒

《金宵大廈2》內藏不少細節及彩蛋，葉鎮輝透露：「上集有些小道具今集會再次出現。這10個單元會有一些元素在Ella的家出現，其家中有一些擺設、陳設的物品，是跟這10個單元有關的，10個單元都齊備的。觀眾看第一集時未必發現，而且第一次看可能是娛樂性質，翻看時會發覺其他事物，並有其他感覺。」

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穿越時空

葉鎮輝指靚寶和阿Lam是一條鎖匙，「電梯和樓梯也會穿到另一時空，而Keyman則是靚寶和阿Lam。他們能開啟不同時空的鎖匙，並可在不同時空都出現。沒有他們便不能去那層樓——七樓半。」

他解釋：「有人說，兩個數字之間其實還有一個數字。一些科學、數字的物理研究顯示，很多人會覺得粒子與粒子之間，中間還有一些我們看不見的物品，是未研發的。那是蟲洞嗎？那是一個我們未到過的地方。」

他又謂：「尋找平行時空的隧道，而且在大廈內發生，因為第一輯已有地庫，之後便想在大廈約中間位置設立通道，便選了7樓和8樓之間。」

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跨時代

劇集設有現代及60年代作時間線，葉鎮輝覺得：「需要一個說書人，但無理由是現代一個人。既不想失去男女主角的支線，加上第一輯用60年代很受歡迎，施嬅和山聰的年代感很重，便不如用回60年代，起碼大家會分得很清楚不同世界、時空的人。」

他想保留疑幻似真的懸疑感且有一個解說：「不想一套奇幻劇因奇幻而奇幻，想令觀眾有更多真實感，知道這世界是存在一些事，需要一個科學根據去建立，但需要那人說故事時好像是真卻又好像不是。」

葉鎮輝續指：「Ruby便提議不如精神病人，那便是由瘋人去說故事，這個病人所說的好像是真，或真的發生了，病人與醫生的關係會慢慢地緊扣了，這條線會幫助整套劇，令觀眾更加有真實感。」

▲ （梁樂欣 攝）

增加恐怖感

不少觀眾認為《金宵大廈2》看起來更恐怖，葉鎮輝指經過《金宵大廈》後大家的接受度高了，「故事令大家心噏、不舒服，未至於是看鬼片那種恐怖。我們不是拍鬼片，修飾了驚嚇度，只是觀眾隔了很久沒看這種劇集，可能是逼真了或令感受大了，才會覺得比第一輯更害怕。」

他表示：「其實拍攝時已經減至最輕，它有笑位的，有些黑色幽默，有些觀眾覺得是笑片來的，《金宵》始終是一家大小會看的劇，希望大家別將它當成是一套恐怖片，會放一些輕鬆位，不會像鬼片般Heavy。」

反思關係放下執迷

葉鎮輝稱《金宵大廈2》主要談及人與人之間的關係，「最親的未必是最了解、關心的那位。最關心你未必是最了解你。很多時人與人之間缺乏了溝通。今次的故事很多都是包括溝通、人與人之間的關係，無論是父子、母女、母子、親情或友情，全都放了很多關係的元素在內，希望觀眾多點關心身邊的人。」

他指劇內的每個細節都希望能將訊息帶給觀眾，「讓他們去追、去想、去填充一些事，那些訊息有很多都是伏線來的，讓觀眾追劇同時去享受這套劇，另一種看劇的方法。希望讓人反省，而非執迷。」

記者：梁樂欣