李家超重視地區力量　方力申做過「步兵」派物資感同身受

▲ 方力申早前與兒童事務委員會委員黃梓謙一起做義工，小方更在保護衣寫上花名「万刀甲」。（黃梓謙facebook圖片）

特首選舉唯一候選人李家超，日前表示意識到地區力量的重要性，會思考將推展地區力量的工作寫入政綱。此話一出，藝人方力申出面力撐，原來皆因他曾擔任義工，為全港各區住戶派發防疫物資，令他感同身受。

事實上，第五波疫情來勢洶洶，高峰時期每日確診人數上萬人，人心惶惶，經營游泳學校的方力申，亦被逼停業。不過，方力申仍希望為抗疫出一分力，早前曾響應「全港社區抗疫連線」的呼籲，擔任「車手」及「步兵」，協助運送防疫物資，並前往油尖旺區數幢「三無」唐樓派發政府防疫服務包。

義工的經歷，令他跑遍18區。他日前接受傳媒訪問時坦言，車手需要去同一個地點拿所有物資，再去不同地方分發，走了很多冤枉路，認為如果發揮好地區力量，相信效率會更加高。「每一區的地區力量可以統籌好一些，組織能力可以強一些的話，其實會幫助到更多的人！」所以，對於李家超指深信地區力量重要，方力申亦表示認同。

「我覺得如果可以更加清楚了解該區的實際需要，和他們的實際情況，在事前的工作，就可以做得更加好。」他相信，只要做好統籌、組織能力方面，資源分享便可到位，地區力量亦可以發揮更大效用。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9