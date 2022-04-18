  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (週一) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【假期巡查】沙田警方票控58人　涉違限聚或口罩令

社會 18:12 2022/04/18

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（警方提供）

今日（18日）是復活節假期最後一日，警方繼續加強巡查，今日表示，向58人發出告票，涉嫌聚集及無佩戴好口罩。

沙田警區警務人員聯同康樂及文化事務署、食物環境衞生署及水務署人員，在復活節假期一連四日高調巡邏。人員在沙田公園內、火炭工業區多個工業大廈單位內、城門河第一海濱公園內及大圍積泰里花園內，發現21名本地男子及7名本女地女子，年齡介乎20至79歲，以及9名年齡介乎31至56歲外籍女子聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，亦在沙田市中心外、沙田大會堂外、沙田街市外、港鐵大圍站外、大圍美林邨、馬鞍山鞍誠街花園及渡頭村，發現12名本地男子及9名本地女子，年齡介乎21至82歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

責任編輯：余思嵐



警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於兩人的群組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。

相關文章

【強制檢測】再多40座大廈納入強檢公告　涉九龍塘畢架山一號、藍田麗港城等【附名單】
今日 17:13
【強制檢測】再多40座大廈納入強檢公告　涉九龍塘畢架山一號、藍田麗港城等【附名單】
【新冠肺炎】漁護署指染疫動物傳染給人類非常低　料要求市民交出寵物機會不大
今日 17:54
【新冠肺炎】漁護署指染疫動物傳染給人類非常低　料要求市民交出寵物機會不大

你可能感興趣

【強制檢測】再多40座大廈納入強檢公告　涉九龍塘畢架山一號、藍田麗港城等【附名單】
今日 17:13
【強制檢測】再多40座大廈納入強檢公告　涉九龍塘畢架山一號、藍田麗港城等【附名單】
【新冠肺炎】漁護署指染疫動物傳染給人類非常低　料要求市民交出寵物機會不大
今日 17:54
【新冠肺炎】漁護署指染疫動物傳染給人類非常低　料要求市民交出寵物機會不大
沙田 港鐵 水務署 香港 火炭

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
16:09 2022/04/17
【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
今日 10:46
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
【人狗情深】港男居大浪村29年遇見的18隻村狗　最難忘病犬走回出生地點暝目
12:17 2022/04/14
【人狗情深】港男居大浪村29年遇見的18隻村狗　最難忘病犬走回出生地點暝目