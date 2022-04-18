【假期巡查】沙田警方票控58人　涉違限聚或口罩令

▲ （警方提供）

今日（18日）是復活節假期最後一日，警方繼續加強巡查，今日表示，向58人發出告票，涉嫌聚集及無佩戴好口罩。

沙田警區警務人員聯同康樂及文化事務署、食物環境衞生署及水務署人員，在復活節假期一連四日高調巡邏。人員在沙田公園內、火炭工業區多個工業大廈單位內、城門河第一海濱公園內及大圍積泰里花園內，發現21名本地男子及7名本女地女子，年齡介乎20至79歲，以及9名年齡介乎31至56歲外籍女子聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。



另外，亦在沙田市中心外、沙田大會堂外、沙田街市外、港鐵大圍站外、大圍美林邨、馬鞍山鞍誠街花園及渡頭村，發現12名本地男子及9名本地女子，年齡介乎21至82歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：余思嵐





警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於兩人的群組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。