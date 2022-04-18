【上車夢】不買名牌每月儲蓄買天水圍新盤 33歲黃庭鋒分享置業心得：最緊要有目標

香港樓價持續高企，要上車買安樂窩真的不容易，多年來都有潮語「成功靠父幹」，意味著如果上車置業，沒有父母幫忙根本沒有可能成事，無綫上位小生黃庭鋒2018年於《萬千星輝賀台慶》中到大獎，獲得51萬元現金，他其後將獎金用作買樓，購買天水圍新盤，當時他表示會動用510萬入市，等了兩年多，今年1月1日終於收樓，庭鋒接受Topick記者訪問，分享他的上車心得及獨居生活！

▲ 今年1月1日收樓！



一房間隔有衣帽間

黃庭鋒現在獨居於天水圍Wetland Seasons Park 3期單位，景觀望濕地公園，本身很喜歡大自然，又曾經在英國留學的他表示很喜歡此單位的環境，感覺遠離了市區的繁囂，他透露新居388呎，一房間隔，一間廁所及開放式廚房，另外還有一個士多房作儲物之用，他滿足地說：「主人房放了床後，仲有好多位，士多房就用作衣帽間用。」性格節儉的他，在入住新居前都沒有進行裝修，沿用了發展商的廚房和廁所等設備。

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供樓佔收入差不多一半

33歲的黃庭鋒今年成功上車做業主，回想起置業之路，都不是一帆風順，雖然有台慶的獎金幫助置業，但藝人收入不穩，黃庭鋒入市時都相當審慎，幸好他之前做老師時有儲蓄習慣，加上父母資助少許，成功獲銀行批出按揭，不過供樓壓力都相當大，現在每月供款都佔去了他收入差不多一半，他說：「要繼續努力工作！」

問到有甚麼置業心得可以跟年輕人分享，庭鋒謙虛地說：「我冇乜高見，我都唔覺得自己於財政上係管理得好好嘅人。」不過庭鋒就坦言自己一向好慳，成功上車都離不開一個「慳」字：

我唔係好容易使錢嘅人，衫褲鞋襪都唔好名牌，最多都係一年裡面睇中一至兩樣嘢買貴少少，最大支出都係食，因為自己鍾意食嘢！

要Set目標給自己

對於上車心得，庭鋒就建議年輕人要Set一個目標給自己，例如每個月要定下儲幾多錢，就一定要完成它，而且每個月都要堅持去儲，持之以恆目標一定可以達到！他表示香港年輕人頭腦靈活多變，不一定要買樓才是成功，可以租或者其他方法去上車，他自問對於理財都是一個保守的人，除了儲錢外，最大投資就是買樓，庭鋒覺得最重要是：



定下目標，愈快行動愈好，而且要堅持，之後就會慢慢有回報！



過慣獨居生活

曾經在英國及日本留學的庭鋒一向習慣宿舍生活，所以他非常享受獨居生活，自小很獨立的他不用家人操心，所以對於新環境一點都不擔心，問到平時一個在家會有甚麼娛樂？庭鋒就說多了下廚煮食，在煮食方面鑽研多了，他鼓勵大家上車成功，希望年輕人都可以找到自己心目中的dream house。

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記者:陳麗薇