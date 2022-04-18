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鄭泳舜連續兩日快測陰性宣布順利康復　坦言深切體會市民確診後的困難

政治 19:02 2022/04/18

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日前確診新冠肺炎的民建聯立法會議員鄭泳舜，透露已經順利康復和復工。（經濟日報資料圖片）

日前確診新冠肺炎的民建聯立法會議員鄭泳舜，今日在社交網站上載相片，宣布自己已經順利康復和復工。他指，深切體會到市民確診後會遇到的困難，形容要克服實屬不易。

鄭泳舜表示，自己在確診後的第6、第7日，連續兩日快速測試呈陰性，已經順利康復，完成隔離，可繼續在抗疫前線為市民服務。

已經康復的鄭泳舜，與一支呈陰性檢測棒合照，相中他面帶微笑。（鄭泳舜Facebook）

他表示，過去數日不斷收到祝福和問候，再次感謝外界的鼓勵和支持，又指在康復後會繼續努力，在議會和社區做更多的實事

他又提醒，最近疫情雖然有所緩和，但一定要做好防疫措施，強調本港即將分階段復課和放寬社交距離措施，呼籲未完成疫苗接種的市民請盡快打針，一同齊心抗疫。

自第5波疫情爆發至今，已有5名立法會議員先後染疫，分別是同屬民建聯的會計界黃俊碩、工聯會麥美娟、西九新動力梁文廣和劉智鵬。

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撰文 : 傅流螢

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