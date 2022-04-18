【剛好XRBF】Gin Lee絕不考慮遙距戀愛　Kerryta盼男友接受厭世臉

▲ Gin Lee和Kerryta分享新歌背後。

Gin Lee近日和同公司師妹Kerryta（周子涵）分別推出新歌《剛好》和《#RBF》，雖然曲風類型各不相同，兩位女歌手卻都有相同的製作方向，便是在疫情下以音樂帶出正能量，在抗疫疲勞下加添生活能量。

Gin Lee的《剛好》概念是源自一對情侶因疫情而分隔兩地的浪漫情歌，歌曲屬清新節拍的R&B歌曲，今次再拾此類型，她跟監製都有新的意念。「希望大家聽的時候可放鬆，得到希望、浪漫、美好感覺，故編曲和錄音上都花了不少心思去研究和調整。」

至於歌詞內容，她想更貼近大眾：「人大了可能不再相信童話故事，但透過新歌，希望大家再能相信美好，在適合時間便會遇到對的人，雖然是一首情歌，背後還是有信息想講，我們近日都抗疫疲勞，想有個正面信息。」

▲ Gin Lee學習自我和圓滑的平衡。（環球提供）

伴侶最理想關係

至於何謂伴侶最理想的關係，Gin首先說首先別談遙距戀愛，她分享：「我的確試過遙距拍拖，跟男朋友各自分隔兩地，我以為是可以的，但一段時間後便知不可行，因為我是時常都要見面的人，如果彼此的生活作息不能同步，連打個電話都要夾時間，那就沒有意思，故我頗肯定不能接受Long D戀愛。」

至於甚麼都戀人關係最是「剛好」的狀態，Gin覺得：「一對情侣最好的關係，便是能在對方面前坦誠的做自己，能夠好誠懇地把自己最不美的一面展示，而對方也能全盤接受，這種關係是自己最想追求的。」

師妹Kerryta也十分認同：「如對方可以接受你任何一面，是最剛剛好的關係，有時即使互相都喜歡，但大家追求的事不同，也是錯的timing。」

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自我和圓滑的平衡

Kerryta的新歌《#RBF》，便正是講「做自己」的重要。「RBF」即Resting B*tch Face，代表厭世臉，指這個人表情冷淡，給人目空一切的感覺。而Kerryta自言無奈常予人這感覺。「很多人都說我常『黑面』，讀書時已常被人問我為何不笑，但自己不是刻意，表情是與生俱來，其實跟我熟了，會發現我是大笑姑婆。

她說這歌是自嘲，也是給同樣有著厭世臉的人一份自勉。「我不會刻意去改變自己，適當時候給人看到親切感是好，但也會接受受自己的面貌，從容地做自己。」

Gin Lee分享，她的性格不是很多話講的人，要很自在和熟絡才會多話，因此有時也會被誤會好惡。「所以我在不同場面都會注意，有時會主動講多些話，但人不能永遠都是一副面貌，自我和圓滑之間，我一直在學習如何取得平衡，做自己是沒錯，但也不能傷害人。」

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記者：區家歷