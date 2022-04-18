【劍擊世界盃】港隊花劍世盃團體賽與法國爭銅牌　世一張家朗領軍衝擊獎牌【不斷更新】

▲ 港隊男子花劍隊男出戰世界盃貝爾格萊德站團體賽。

花劍世界盃塞爾維亞貝爾格萊德站今日（18日）上演團體賽，剛榮升世界第一的張家朗，領軍港隊先後擊敗英國隊和日本隊成功刺入4強。



可惜在4強賽，港隊一直落後波蘭，在張家朗最後一局上場時已落後18分差距，雖張家朗不負「劍神」本色，一度力追10分，但佢仍不能力挽狂瀾，最終港隊以32:45見負波蘭，深夜銅牌戰將面對法國。

銅牌戰賽事直播：





【22:32】港隊在4強賽以32:45不敵波蘭。

賽事直播：

被列為5號種子的港隊，在32強先迎戰羅馬尼亞，未受考驗下以45：24大勝晉級。16強港隊面對英國，先由蔡俊彥打頭陣，張家朗緊接出場助港隊擴大領先優勢，港隊最終以45：35擊敗英國。

8強賽港隊面對日本，張家朗在首局先以5：2挫現任「二哥」敷根崇裕，終以45：35勝出，殺入4強。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒