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【劍擊世界盃】港隊花劍世盃團體賽銅牌戰38:45落敗法國　獲得第四名無緣獎牌【不斷更新】

社會 23:49 2022/04/18

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港隊男子花劍隊男出戰世界盃貝爾格萊德站團體賽。

花劍世界盃塞爾維亞貝爾格萊德站今日（18日）上演團體賽，剛榮升世界第一的張家朗，領軍港隊先後擊敗英國隊和日本隊成功刺入4強。

可惜在4強賽，港隊一直落後波蘭，在張家朗最後一局上場時已落後18分差距，雖張家朗不負「劍神」本色，一度力追10分，但佢仍不能力挽狂瀾，最終港隊以32:45見負波蘭。深夜銅牌戰面對法國，亦以38:45落敗，獲得第四名無緣獎牌。

【00:24】港隊在銅牌戰以38:45不敵法國。


【22:32】港隊在4強賽以32:45不敵波蘭。

被列為5號種子的港隊，在32強先迎戰羅馬尼亞，未受考驗下以45：24大勝晉級。16強港隊面對英國，先由蔡俊彥打頭陣，張家朗緊接出場助港隊擴大領先優勢，港隊最終以45：35擊敗英國。

8強賽港隊面對日本，張家朗在首局先以5：2挫現任「二哥」敷根崇裕，終以45：35勝出，殺入4強。

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責任編輯：蘇文軒

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