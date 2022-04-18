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【第五波疫情】食環署復活節假期間檢控13間餐飲處所　渉違反防疫措施

社會 21:28 2022/04/18

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食環署在多區巡查，進行跨部門聯合行動及宣傳教育工作。（政府新聞處）

食物環境衞生署今日（18日）表示，復活節長假期期間，共檢控13間餐飲處所負責人，涉嫌違反防疫規定；另外亦巡查外傭假日慣常聚集的公眾地方及打擊無牌小販，發出10張定額罰款通知書，並撿取6批小販棄置物品。

食環署發言人指，昨日（17日）與警方進行聯合行動，共巡查93間餐飲處所及7間其他處所，食環署亦另外巡查共476間餐飲處所及112間其他處所。食環署指，向涉嫌違反指示規定的13間餐飲處所負責人展開檢控程序，其中7間涉違口罩令、4間違反桌子距離或分隔規定、1間沒有顧客須掃描「安心出行」場所二維碼、1間換氣量不達標。

署方亦向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。食環署指，已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須在指定時間內停止售賣或供應食物或飲品。

另外，食環署在復活節假亦在多區進行巡查，並加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動，向違反潔淨罪行或在公眾地方造成阻礙的人士，發出共10張定額罰款通知書，並撿取6批小販棄置物品。

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責任編輯：黃悅晴

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