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【防疫措施】食環署明為餐飲業界辦網上研討會　講解社交距離措施調整及配套措施安排

社會 22:11 2022/04/18

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晚市堂食時間本周四起可延長至晚上10時，每桌最多4人。（林宇翔攝）

港府由本周四（21日）起分階段放寬社交距離措施，晚市堂食時間可延長至晚上10時，每桌最多4人。食環署明日（19日）將聯同資訊科技總監辦公室舉辦網上研討會，向餐飲業界講解社交距離措施第一階段調整、適用於餐飲處所有關疫苗通行證的最新安排及「安心出行」及「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式配套措施。

網上研討會明日下午3時舉行，處所負責人可登入此網址參加，名額有限；有關研討會片段會上載至「同心抗疫」專題網站、政府資科辦網頁及食環署專題網頁。

社交距離措施放寬第一階段，餐飲處所的晚市堂食時間可延長至晚上9時59分，同桌顧客數目上限會由2人增加至4人，並容許進行不超過20人的宴會活動，惟酒吧或酒館須繼續關閉。為加強餐飲處所的防疫抗疫安排，所有員工須每3天進行一次快速抗原測試並取得陰性結果方可進入處所。

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責任編輯：黃悅晴

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