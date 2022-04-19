【啟德暫託中心】接收近300長者　老人家更接受中醫治療：住到唔想走

▲ 啟德暫託中心。（陳靜儀攝）

採用中西醫治療的啟德長者暫託中心，截至上周四累計共接收267名病人，逾三分之一都接受過中醫治療。來自浸會大學中醫團隊的醫師指，不少老人家更接受中醫治療，認為服用中藥對恢復有不少幫助，對於有長期病的長者，中醫推拿更可以緩解他們的痛症，「這些服務院舍未必有，有些老人家開玩笑話住到唔想走。」

▲ 社會福利署助理署長陳德義。（陳靜儀攝）

農曆新年後，第5波疫情確診數字大幅上升，多間公立醫院都要在戶外放置確診者，社署其後設立多間長者暫託中心專門接收由醫院管理局轉介而正等候入院的長者。社會福利署助理署長陳德義指深刻記得，在彩榮路體育館設立首間暫託中心時的匆忙，「一日之間『建成』，當時公立醫院都滿了，確診有6,000宗以上，仲不斷上升中。」

有見於社會對暫託中心的需要，陳德義表示社署不斷吸取經驗，在3月21日啟用了啟德郵輪碼頭改建的暫託中心，並將中西醫的治療都納入。截至4月14日，中心累計接收了267名病人，當中有96名病人都接受過浸大提供的中醫治療服務。

▲ 浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授、醫師張振海。（陳靜儀攝）

中西醫治療 推拿紓痛症

中心內有專門的「中藥房」，內裏有標上病床號的藥櫃。浸大中醫師每日為病人配置好的中藥作核對、貼上標籤放到相應的櫃桶內，再由工作人員沖好送去病人床邊。浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥指，這是首次和多個團隊合作照顧新冠肺炎病人，「其實好多人最初都好驚訝，原來中醫服務真的可以幫到患者。」

浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授、醫師張振海指，不少長者對中藥的接受度比較高，加上很多長者都有長期病，長期臥床會引發痛症，中醫的推拿可以幫助他們減輕疼痛。張振海指，除了西醫巡床之外，中醫師也會每日巡3次，了解留在中心的老人的身體狀況，「其實長者見到着PPE（個人防護設備）嘅工作人員會緊張，我哋會關懷多啲，同老人家傾下偈。」

▲ 添伯曾是藥店掌櫃，入住暫託中心後接受中藥治療。（陳靜儀攝）

醫師多加關懷 獲贈畫作

張振海的做法也令不少老人家心情放鬆，有老人家在離開中心時贈上畫作，亦有從院舍過來的長者表示，安老院舍內的生活反而比較悶，笑說不想離開，他說：「長者病好咗，笑住離開呢度已經是一種回報。」91歲添伯住進中心10多天，對中心的安排很滿意，認為較院舍的條件更佳，添伯在退休前曾是中藥房掌櫃，因此他十分認同中藥治療的方法，每日都按照醫生要求用藥，病情也在慢慢改善。

▲ 啟德暫託中心採取中西醫治療的方式。（陳靜儀攝）

西醫方面，香港大學李嘉誠醫學院是最早一批進入中心服務的團隊，副院長（臨床事務）黃穎兒指不少醫學生都願意前來為抗疫出一分力。內科全科學士四年級學生王筠彤指，暫託中心雖然收的是輕症病人，但仍然要不斷留意病人用藥後是否有副作用，進食、飲水、大小二便是否正常，「有啲老人家入到來唔肯食嘢，血糖變得好不穩定，最終都要將佢送回醫院。」

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記者：袁澍