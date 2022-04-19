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【啟德暫託中心】內地照顧員講家鄉話　助醫患溝通

社會 08:01 2022/04/19

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啟德暫託中心有88名內地來港照顧員。（陳靜儀攝）

第5波疫情下，安老院爆發嚴重，社署獲准直接從內地聘用3個月短期合約照顧員。在約630位抵港的內地照顧員中，有88位在受訓後進入啟德暫託中心工作。當中不少來自廣東地區、有照顧經驗，在數日的實踐中慢慢適應香港的節奏，更有人雖然不識廣東話，但意外家鄉話派上用場，協助病人與醫生溝通。

內地來港照顧員賴小姐。（袁澍攝）

主動與長者交流　按摩紓痛症

賴小姐是廣州人，本身有照顧長者的經驗，應聘經深圳來港後已經進入中心工作了10多天。她說一開始不熟悉流程，只能在一旁學習別人如何照顧老人，但慢慢掌握了技巧，亦主動與一些長者交流了解他們的需要，慢慢便可以獨自完成一些照顧長者的任務。她說，知道香港的疫情嚴峻，來到香港希望可以幫手照顧到這裏有需要的老人，「我自己打了三針疫苗所以唔驚，最重要係啲老人家喺呢度開心，咁我都會開心。」

負責提供培訓的機構包括基督教靈實協會以及東華三院。東華三院部門高級經理（安老服務）伍芷君指，照顧員需要近身照顧老人，因此最開始的培訓重點在於感染控制，到任前的3日培訓未必足夠，因此在頭一周仍然會「在職培訓」，教他們如何餵食、換片、協助轉身等技巧，「佢哋會主動同啲老人家傾偈，也會主動幫有痛症的老人家按摩。」

靈實專業進修學院校長翁麗說，一開始的確擔心文化差異會影響工作，亦擔憂他們的廣東話不標準或會影響工作，但實際上發現最終未成為大問題，她笑說：「反而有一次有位老人家唔識廣東話嘅，要內地的照顧員幫手繙譯。」

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記者：袁澍

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