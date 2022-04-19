【特首選舉】李小加：香港國際金融中心地位面臨前所未有挑戰　冀李家超釋放強烈信號證港有大前途

▲ 李小加冀李家超向世界釋放強烈信號，顯示香港有大前途。（短片截圖）

特首選舉唯一候選人李家超今與港區全國人大代表和政協委員網上交流，其中，港交所前行政總裁、全國政協委員李小加表示，希望李家超班子，能給中國和世界一個強烈信號，香港穩定了、香港要大發展、香港有大前途。

李小加形容，過去三年，香港經歷三次完美風暴，包括2019年修例風波、2020年新冠疫情、以及今年地緣政治引發的戰爭和有可能出現的經濟和金融危機，他指，在這三次金融風暴眼中，香港沒有一次能逃脫，香港國際金融中心地位，面對前所未有挑戰，又稱危機已經到臨界點，且不認為現在有一個立竿見影的解決方案。他希望，如果李家超當選，要給世界一個信號，香港穩定了，以及香港要進入大發展的時候。

李小加續指，一般人認為的國際金融中心，是股票中心，但股票中心從來不是金融中心，真正的國際金融中心，必須是一個債券市場、貨幣市場、黃金市場、大眾商品市場，數據市場、虛擬資產市場，認為香港必須在這6個市場，都做齊工作，加上股票市場，才有可能真正成為國際金融中心，他希望李家超政府能給世界強烈的信號，香港穩定了，香港要發展上述6大市場，香港要大發展，香港有大前途，都急需香港給世界這樣一個信號。

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記者：林曉君