【選委期望】逾80位選委談對新一屆政府施政期望　多關注政府管治、經濟民生議題

▲ 民建聯今舉行選委對新一屆政府施政期望線上交流會。（民建聯供圖）

民建聯今舉辦選委對新一屆政府施政期望線上交流會，來自5大界別、逾80名選委參與。選委多關注政府管治、經濟及民生議題。

政府管治方面，選委關注政府架構重組、公務員辦事效率、防疫政策、基本法 23 條立法及國家安全教育、盡快立法打擊「假新聞」。

經濟方面，則希望盡快與內地通關、吸引人才、金融經濟發展等；民生方面，選委關注房屋短缺及劏房、市區重建、青年及教育事務等。

民建聯選委界議員亦分別向與會者分享民建聯對新一屆政府的期望，其中張國鈞指出，在過去兩年的天災人禍下，充分曝露了香港舊有的不足，也對政府在施政上造成掣肘，他期待未來新一屆政府可以從中汲取經驗，讓香港可以重新出發。

葛珮帆則表示，在抗疫方面政府要穩控疫情，做好「外防輸入、內防擴散」，認為與內地通關及對外聯繫，是新一屆政府的最大挑戰，她透露，民建聯亦已提出多項建議予政府，應對有可能出現的第六波疫情。

林琳表示，在管治方面，須加強政治問責，包括為問責官員同埋公務員團隊制訂一套嚴格的「關鍵績效指標」、建立新型行政立法關係，加強與立法會同各個政團的溝通。

陳仲尼認為，在經濟發展方面，香港作為國際大都會及國家的唯一一個國際金融中心， 除了用好現有優勢，更重要是背靠國家、善用「十四五」規劃及大灣區戰略發展機遇，同時也提出稅務優惠建議，以吸引國際及內地的人才來港發展、做好「互聯互通」及人民幣 離岸中心樞紐的功能等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君