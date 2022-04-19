【啟德暫託中心】初期設施簡陋長者屈就　醫生痛心籲當局備戰第六波

▲ 康健國際醫療集團營運總監梁國齡。（陳靜儀攝）

第5波疫情高峰已過，長者暫託中心的壓力也相應減少，但回想起2月爆發時的情境，康健國際醫療集團營運總監梁國齡仍然印象深刻。他說2月尾曾前往位於彩榮路的全港首間暫託中心觀察，當時上百位老人躺在病床上等待治療，「體育館的冷氣又好凍，見到佢哋咁樣我都好心悒。」

病床外僅備膠箱 「藥櫃都無」

梁國齡80年代從醫，也曾面對過病房逼爆的情景，但數十年過去了，場景再現，令他感到「好恐怖、好震撼。」他指2月時病人數量太多，多間公立醫院門口需要將病人擺在室外，社署便在體院館建立了第一間暫託中心以應付，但設備並不齊備，除了病床之外，每位病人僅有一個膠箱放置物品，「擺藥的櫃都無，諗起呢啲都係上一代為香港打拼嘅人，覺得無助同埋心痛。」

疫情慢慢回落，3月21日才投入使用的啟德暫託中心借鑑了之前的經驗，現在設施相對齊備，每周亦定時有職業治療師、言語治療師、物理治療師前來，為有需要的患者治療。

梁指出香港未來仍然需要迎接第6波、第7波疫情，除了提高疫苗接種率之外，如何做好患者的分流仍然重要，因此長者暫託中心等大型設施仍然重要，「疫情還會返來，政府要設好防波堤。」

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記者：袁澍