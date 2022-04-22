【若善健談】退化不能逆轉　但痛可以嗎？

向骨科專科求診的病人，不少都是受腰背肩膀及膝等關節痛困擾的人士。引起關節痛症的成因眾多，較長手尾的是因退化造成的關節痛。大部分人年到六十，關節開始退化，軟骨使用過度出現磨蝕、骨質增生長出骨刺，誘發疼痛影響活動能力。雖然以上情況都不能逆轉，但配合對症下藥的治療，絕對可緩解痛楚。



關節痛初期，一般會先採用保守治療，利用藥物治療，再配合運動及物理治療。關節痛的藥物治療主要是利用止痛藥控制痛楚，可分幾種，適合不同情況使用。最為人熟悉的是撲熱息痛，副作用較少，止痛效力亦較低，可處理簡單的疼痛，但若服用過量，有機會影響肝功能。消炎止痛藥的止痛效能較強，但部分人服用後，或會出現胃部不適副作用，建議可考慮新一代的消炎止痛藥，對腸胃影響較少。如痛楚仍未控制，就要服用強度更高的嗎啡類止痛藥，但副作用較多，如嗜睡、頭暈不適及便秘，更有機會成癮。對於一些對消炎止痛藥敏感的病人，有時也需處方輕度的嗎啡類止痛藥。如藥物仍未能控制痛症，就需要考慮以手術處理，徹底根治問題。



腰痛的處理方式會視乎成因有異。例如，骨刺長出後不會自行脫落，如只輕微、小小的骨刺，沒壓住神經線，可嘗試以藥物及物理治療等方式紓緩痛症，與退化共存。但若退化持續，骨刺愈來愈嚴重或椎間盤突出而壓住神經線，最終都需以手術，移除壓迫神經線的組織。



腰痛病人如因各種原因不適合做手術，或會採用其他療法，如注射類固醇到患處附近位置，除了止痛，亦可確認是否該條神經線出問題。而膝蓋痛或肩膀痛的病人，醫生或會為病人注射自體高濃度血小板血漿(PRP)到患處，PRP療法有助消炎，令身體釋放再生因子到患處，刺激筋腱組織自我修復。至於腰部，因考慮到再生能力問題，就很少使用PRP。關節退化雖然不能逆轉，但患者並非無計可施，最好跟主診醫生商議，找出一個最適合處理痛症的方案。



撰文: 倪司玲醫生

骨科專科