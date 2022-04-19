【疫苗接種】疫苗到戶接種今起接受預約　料每周訪至少4區【附預約詳情】

▲ 疫苗到戶接種今起接受預約，料每周訪至少4區。（資料圖片）

政府將「疫苗到戶接種服務」推展至全港，上門為未接種新冠疫苗的70歲以上長者或殘疾人士，提供接種科興疫苗服務，今早9時起接受網上或電話登記。負責統籌疫苗接種的公務員事務局長聶德權表示，目前約15萬名70歲以上長者未接種，部分人仍然猶豫，政府會「主動出擊」聯絡未接種的人士，希望有關服務能做到「針去搵人」。

「疫苗到戶接種服務」登記網站

聶德權一個電台節目表示，合資格人士今早9時起可以登記，其中登記熱線5688 5234每日朝9晚8運作，當局在收集資料後，會整理同一個地區有多少人登記，再安排外展醫護團隊上門。預料每周會去4至5區，在4星期內涵蓋18區，並在緊隨的4星期安排接種第二劑疫苗。

聶德權指，到戶服務會首先處理希望接種科興的個案，並記錄有意接種復必泰的個案，稍後再作安排。他又稱，現時70歲或以上長者仍未接種疫苗，大約有15萬人，部分人仍然猶豫，有關服務期望幫到行動不便，但又想接種疫苗的市民，冀有關服務能做到「針去搵人」。

聶德權表示，除了由市民主動登記外，政府亦會「主動出擊」聯絡未接種的人士，熱線中心會主動聯絡透過社署領取社會保障津貼、而又未接種的市民，或者向他們寄送宣傳單張鼓勵接種；醫管局「 護訊鈴」亦會聯絡未接種的普通科門診病人，解釋接種的重要性。

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責任編輯：李榮忠