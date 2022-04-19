  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 11:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Edan撞期未能參演ViuTV新劇　Anson Lo證與呂爵安友情不變

娛樂 10:40 2022/04/19

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Edan未能再與Anson Lo 開新劇。

ViuTV劇集《大叔的愛》去年爆紅，大受觀眾喜愛,故一直有傳原班人馬會再開新劇。而新劇《百萬同居計劃》（暫名）將會沿用《大叔的愛》原班人馬，不過近日有指陳漢娜因得《百》劇男主角之一的盧瀚霆（Anson Lo）「加持」而入組，令原本有份參演的Edan淪為配角，最終放棄參演。

Jeffrey入劇組

但有消息指入劇組的並非呂爵安（Edan），而是其好兄弟 魏浚笙（Jeffrey），Jeffrey在社交網的限時動態上載閉目養神的坐車片段，留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」疑似暗示已加入劇組開工中。

由於早前《百》劇的傳聞演員名單上，未見Jeffrey榜上有名，加上他去年沒有參演《大》劇，故而引起他臨危頂替Edan的揣測。

最新影片推介：Edan專訪

【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角　Edan教主合體拍劇有變數

Edan因擋期太滿未能入劇組

有見傳聞愈傳愈盛，ViuTV發文為Edan被減戲份的傳聞解畫，有指《百》劇原本想沿用《大》劇班底，但主角之一的黃德斌最初因檔期問題未能參與，鑑於「不齊腳」關係，加上Edan將有《i.SWIM》及《季前賽》兩劇播出，故選擇嘗試其他新挑戰。

同時他要拍電影及準備7月舉行的MIRROR紅館騷，在檔期爆滿下才無緣入組。至於Edan昨日（４月18日）上載「吹脹」的自己的惡搞照，留言「想笑死我咩」，似乎心情不錯，並暗指傳聞只是笑料一單。

另外，一直忙於拍劇的Anson Lo對於被指帶陳漢娜入組只是「得啖笑」，他與Edan的兄弟情不變。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

《大叔的愛》收視高收

Edan、Anson Lo和黃德斌主演的《大叔的愛》爆紅,眾所周知，此香港首齣BL劇是改編自同名人氣日劇。

此劇播出後,好評如潮,不但收視高收,最高收視更高達8.6點,又令劇組演員人氣大升！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】呂爵安爆曾想唱《Mr. Stranger》　Edan證MIRROR今年開演唱會
11:42 2022/04/13
【MIRROR成員】呂爵安爆曾想唱《Mr. Stranger》　Edan證MIRROR今年開演唱會
【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊　呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲　
10:59 2022/04/15
【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊　呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲　
【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角　Edan教主合體拍劇有變數
12:01 2022/04/18
【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角　Edan教主合體拍劇有變數

你可能感興趣

【MIRROR成員】呂爵安爆曾想唱《Mr. Stranger》　Edan證MIRROR今年開演唱會
11:42 2022/04/13
【MIRROR成員】呂爵安爆曾想唱《Mr. Stranger》　Edan證MIRROR今年開演唱會
【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊　呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲　
10:59 2022/04/15
【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊　呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲　
【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角　Edan教主合體拍劇有變數
12:01 2022/04/18
【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角　Edan教主合體拍劇有變數
盧瀚霆 呂爵安 魏浚笙 陳漢娜 娛樂人物職業 演員 Mirror 電視劇 ViuTV 大叔的愛

最高瀏覽

【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
14:52 2022/04/18
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
10:46 2022/04/18
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
【郊遊意外】網傳疑金山郊野公園影片　馬騮撲向幼童搶食物致兒童跌倒
11:04 2022/04/18
【郊遊意外】網傳疑金山郊野公園影片　馬騮撲向幼童搶食物致兒童跌倒