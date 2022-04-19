【MIRROR成員】Edan撞期未能參演ViuTV新劇　Anson Lo證與呂爵安友情不變

▲ Edan未能再與Anson Lo 開新劇。

ViuTV劇集《大叔的愛》去年爆紅，大受觀眾喜愛,故一直有傳原班人馬會再開新劇。而新劇《百萬同居計劃》（暫名）將會沿用《大叔的愛》原班人馬，不過近日有指陳漢娜因得《百》劇男主角之一的盧瀚霆（Anson Lo）「加持」而入組，令原本有份參演的Edan淪為配角，最終放棄參演。

Jeffrey入劇組

但有消息指入劇組的並非呂爵安（Edan），而是其好兄弟 魏浚笙（Jeffrey），Jeffrey在社交網的限時動態上載閉目養神的坐車片段，留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」疑似暗示已加入劇組開工中。

由於早前《百》劇的傳聞演員名單上，未見Jeffrey榜上有名，加上他去年沒有參演《大》劇，故而引起他臨危頂替Edan的揣測。

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Edan因擋期太滿未能入劇組

有見傳聞愈傳愈盛，ViuTV發文為Edan被減戲份的傳聞解畫，有指《百》劇原本想沿用《大》劇班底，但主角之一的黃德斌最初因檔期問題未能參與，鑑於「不齊腳」關係，加上Edan將有《i.SWIM》及《季前賽》兩劇播出，故選擇嘗試其他新挑戰。

同時他要拍電影及準備7月舉行的MIRROR紅館騷，在檔期爆滿下才無緣入組。至於Edan昨日（４月18日）上載「吹脹」的自己的惡搞照，留言「想笑死我咩」，似乎心情不錯，並暗指傳聞只是笑料一單。

另外，一直忙於拍劇的Anson Lo對於被指帶陳漢娜入組只是「得啖笑」，他與Edan的兄弟情不變。

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《大叔的愛》收視高收

Edan、Anson Lo和黃德斌主演的《大叔的愛》爆紅,眾所周知，此香港首齣BL劇是改編自同名人氣日劇。

此劇播出後,好評如潮,不但收視高收,最高收視更高達8.6點,又令劇組演員人氣大升！

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