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【雷神奇俠4】《銀河守護隊》成員加盟　妮坦莉寶雯女雷神造型首曝光

娛樂 10:05 2022/04/19

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妮坦莉寶雯女雷神造型。

Marvel第四階段的大片今年陸續登場，除《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於5月上畫，緊接便有暫定7月登場的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder），而《雷神4》首個全新預告昨晚（18號）已曝光，令一眾Marvel粉絲極為期待。

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，雷神因意志消沉變了大肥佬，就算在最後大戰亦未有回復身型，幸而在《雷神奇俠4》預告中，可見雷神積極減減肥，更大玩戰繩操肌，終變回型佬。

雷神操肌。（影片截圖）

銀河守護隊撐場

今集《雷神4》亦緊接《終局之戰》的結局，雷神跟「銀河守護隊」（Guardians of the Galaxy），故在預告中也可以見到「星爵」、「螳螂女」等角色再度出現，而「星爵」跟雷神繼續經常互窒。

在首波預告中，亦有不少女角驚喜登場，包括已接管聖域界的「女武神」Valkyrie，正在統籌國家，卻一臉無聊，暗示將跟雷神再度聯手闖銀河系。

另外，雷神舊愛Jane Foster（妮坦莉寶雯飾），今集終再度回歸，在預告尾段更手握雷神之鎚，化身成女雷神，也是妮坦莉寶雯的雷神造型首度曝光。

不過，今次演大反派的基斯頓比爾，卻未在預告現身。

最新影片：Edan訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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