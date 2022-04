【雷神奇俠4】《銀河守護隊》成員加盟　妮坦莉寶雯女雷神造型首曝光

▲ 妮坦莉寶雯女雷神造型。

Marvel第四階段的大片今年陸續登場,除《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於5月上畫,緊接便有暫定7月登場的《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder),而《雷神4》首個全新預告昨晚(18號)已曝光,令一眾Marvel粉絲極為期待。

在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中,雷神因意志消沉變了大肥佬,就算在最後大戰亦未有回復身型,幸而在《雷神奇俠4》預告中,可見雷神積極減減肥,更大玩戰繩操肌,終變回型佬。

▲ 雷神操肌。(影片截圖)

銀河守護隊撐場

今集《雷神4》亦緊接《終局之戰》的結局,雷神跟「銀河守護隊」(Guardians of the Galaxy),故在預告中也可以見到「星爵」、「螳螂女」等角色再度出現,而「星爵」跟雷神繼續經常互窒。

在首波預告中,亦有不少女角驚喜登場,包括已接管聖域界的「女武神」Valkyrie,正在統籌國家,卻一臉無聊,暗示將跟雷神再度聯手闖銀河系。

另外,雷神舊愛Jane Foster(妮坦莉寶雯飾),今集終再度回歸,在預告尾段更手握雷神之鎚,化身成女雷神,也是妮坦莉寶雯的雷神造型首度曝光。

不過,今次演大反派的基斯頓比爾,卻未在預告現身。

