【兒子死訊】女友龍鳳胎男嬰夭折僅B女出世　C朗痛失愛兒：父母最大的痛

▲ C朗拿度宣布女友洛迪古絲的龍鳳胎男嬰夭折，僅B女平安出世。

37歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的28歲女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）早前懷上龍鳳胎，二人原本準備迎接一家八口大家庭。不過，C朗今日在社交平台公布，龍鳳胎男嬰夭折，只有女嬰平安出世，痛失愛兒的C朗表示這是父母最大的痛。

龍鳳胎男嬰不幸夭折

C朗於Instagram發表聲明，寫道︰

我們懷着最深切的悲痛宣布，我們的男嬰去世了。這是所有父母都能感受到的最大痛苦。雙胞胎中的女兒出生，我們才有力量帶著希望和幸福度過這刻。

他又感謝醫護人員的專業照顧和支持，並指他們都為痛失兒子感到震驚，在這個非常艱難的時刻，他們懇請大家尊重隱私。最後他寫下，「我們的小男孩，你是我們的天使。我們將永遠愛你。」

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C朗原已育有兩子兩女，除了最小的4歲多女兒是他與28歲女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）所生外，11歲長子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）及今年5歲的龍鳳胎都由代母所生。去年10月，C朗在Instagram公開與洛迪古絲的合照，他手上拿著超聲波照，宣布女友有喜，而且是懷上龍鳳胎，稱急不及待想見一對子女。

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女友視繼子女如己出

洛迪古絲愛屋及烏，把孩子視如己出，樂當4孩媽媽。洛迪古絲與子女關係親密，經常在IG分享與孩子的生活日常。小C朗之前效力意大利球會祖雲達斯，洛迪古絲不時到場支持，陪練波陪比賽。隨著C朗重返曼聯，小C朗亦與曼聯青訓學院簽約，更跟爸爸一樣穿上7號球衣。

洛迪古絲早前分享小C朗與曼聯青訓學院簽約的相片，可見小C朗手持7號球衣，步爸爸腳步加入曼聯。當時洛迪古絲挺著孕肚，帶同另外3個孩子到場支持哥哥，她寫道，「一起為夢想努力吧，媽媽愛你！」

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C朗曾接受英國名嘴Piers Morgan訪問，透露洛迪古絲是他孩子們的母親，在育兒上幫他分擔了不少工作，認同女友為家庭和孩子的付出。

5年前洛迪古絲在馬德里的名店任職售貨員，邂逅當時還在皇家馬德里效力的C朗，隨即由名店售貨員變身球王背後女人，成為億萬富豪女友。他們的相遇經歷亦被搬上節目，Netflix推出了名為《我是喬治娜》（I Am Georgina）的紀錄片。

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責任編輯︰王明芳