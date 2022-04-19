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【天氣預測】復課首日多雲有驟雨　周五起氣溫回升下周初最高達30度

社會 10:20 2022/04/19

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復課首日多雲有驟雨，周五起氣溫回升下周初最高達30度。（資料圖片）

全港小學今日（19日）起有序分階段恢復面授課堂，在復課首日「天公不造美」，今日天氣多雲，並會有一兩陣驟雨，最氣溫約22度。天文台今日表示，東北季候風會在今日影響華南，今早本港部分地區錄得兩三毫米雨量，而高空擾動會在未來一兩日為該區帶來驟雨；預料受偏南氣流影響，接近周末至下周初廣東地區天氣炎熱。

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天文台預測本港地區今日天氣多雲，有一兩陣驟雨。吹和緩北至東北風。展望未來一兩日大致多雲，有一兩陣驟雨。星期五及周末期間部分時間有陽光，日間炎熱。

根據9天天氣預報，明日及周四大致多雲，有一兩陣驟雨。周五至下周初部分時間有陽光，日間炎熱，早晚有幾陣薄霧。周日至下周初日間炎熱，最高氣溫約30度。

香港九天天氣預報。（天文台截圖）

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責任編輯：李榮忠

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