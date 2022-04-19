【寵物喜訊】康文署寵物公園本周四新增60個　全港130個寵物共享公園地點一覽【內附詳情】

▲ 康文署寵物共享公園本周四增至60個，現全港合共130個。（圖片本報攝影組）

許多人都說香港地小人多，就連能夠帶狗漫步的地方都不多，許多公園甚至列名禁止攜犬隻內進，此舉叫許多狗主如何是好？可幸的是隨著著愛護動物人士一直努力爭取讓狗隻進入公園，早前康文署宣布將於本星期四（21/4）新增60個「寵物共享公園」（現合共130個），對狗主來說絕對是一個喜訊。

▲ 以後狗主到公園放狗容易得多。（圖片本報攝影組）

原來康文署早於2019年1月1日推出「寵物共享公園」試驗計劃，當時只開放6個公司給市民帶狗進內，去年2月再增加多35個，而剛好日前更宣布在全港超過60個康樂場地增設「寵物共享公園」，當中更超過20個場地位於海濱長廊或附近的公園，康文署今次開放公園，全因回應過往大量市民的訴求。

▲ 黃大仙區東啟德公園寵物公園。（圖片本報攝影組）

▲ 黃竹坑寵物公園位於鴨脷洲大橋底。(攝影:陳家昌)

不過，帶狗往這些公園，都要有一些規矩要守，包括必須以帶或狗繩牽引寵物，以免動物滋擾他人，而且更需處理動物的排泄物，保持場地清潔衞生。

以下是全港的「寵物共享公園」場地名單，大家不妨記下：

港島 九龍 新界 中西區

1. 中環碼頭海濱長廊

2. 中西區海濱長廊—中環段

3. 中西區海濱長廊 – 上環段

4. 中西區海濱長廊 – 西區副食品批發市場段

5. 二號碼頭花園

6. 三號碼頭花園

7. 中山紀念公園

8. 山頂花園

9. 永利街休憩花園 東區

1. 富康街休憩處

2. 北角海濱花園(一期)

3. 小西灣海濱花園 南區

1. 香港仔海濱公園

2. 鴨利洲公園

3. 鴨利洲海濱長廊

4. 洪聖街休憩花園

5. 觀海徑休憩處

6. 石澳海角郊遊區

7. 赤柱海濱長廊

8. 新八間休憩處

9. 瀑布灣公園 灣仔

1. 寶雲道花園

2. 寶雲道公園

3. 寶雲道臨時休憩處

4. 東岸公園(第一期)

5. 蓮花宮花園

6. 蓮花宮東街休憩處

7. 成和道休憩花園

8. 大潭水塘道休憩處

9. 維多利亞公園

10. 灣仔峽公園

11. 灣仔臨時海濱花園 九龍城

1. 龍翔道公園

2. 啟德空中花園

3. 啟德車站廣場 觀塘

1. 曉光街休憩花園

2. 鯉魚門海濱休憩處 深水埗

1. 長沙灣道/長順街遊樂場

2. 龍翔道眺望處

3. 丹桂路休憩花園

4. 上李屋花園

5. 棠蔭街山邊休憩處

6. 永康街休憩花園 黃大仙

1. 金鳳街休憩處

2. 景福街休憩處

3. 牛池灣村遊樂場

4. 牛池灣村休憩處

5. 新蒲崗交匯處休憩花園

6. 永定道休憩處 油尖旺

1. 聚魚道休憩花園

2. 海防道兒童遊樂場

3. 窩打老道╱渡船街休憩處 葵青

1. 長輝路海濱花園

2. 賽馬會葵盛圍休憩處

3. 葵喜街休憩處

4. 石貝街花園

5. 大窩口道遊樂場

6. 青衣海濱公園 北區

1. 粉嶺火車站休憩處

2. 聯和墟遊樂場

3. 安樂村休憩處(四號)

4. 天平路花園

5. 禾徑山路花園 西貢

1. 福民花園

2. 坑口花園

3. 萬宜遊樂場

4. 西貢海濱公園

5. 窩美休憩花園 沙田

1. 馬鞍山西沙路花園

2. 美田路休憩處

3. 白石角海濱長廊[沙田段]

4. 城門河第一海濱花園

5. 城門河第二海濱花園

6. 城門河第三海濱花園 大埔

1. 下坑村休憩處

2. 白石角海濱長廊[大埔段]

3. 大埔滘公園

4. 大埔海濱公園

5. 達運道休憩處

6. 汀太路兒童遊樂場

7. 吐露港花園

8. 元洲仔公園 荃灣

1. 深慈街遊樂場

2. 荃灣公園

3. 荃灣海濱公園

4. 荃灣海濱單車匯合中心

5. 和宜合道花園 屯門

1. 舊咖啡灣休憩處

2. 麒麟崗公眾公園

3. 杯渡路(南)休憩花園

4. 新安休憩處

5. 青碧休憩處 元朗

1. 屏柏里公園

2. 上村公園

3. 天河路遊樂場

4. 天慈花園

5. 宏業南街休憩花園 離島

1. 思高路花園

2. 梅窩銀河花園

3. 坪利路休憩處

4. 索罟灣遊樂場

5. 大嶼山大澳遊樂場

5. 東涌北公園

記者：何偉雄