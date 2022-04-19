【全球百大俊男美女】Tyson Yoshi獲提名角逐百大俊男　梁凱寧：唔該課金在更有意義地方

美國網站TC Candler每年均會舉辦「全球百大俊男美女」，今年也有不少香港代表入圍。MIRROR、ERROR、李佳芯、「世一劍神」張家朗、張敬軒等先後入圍，也令網民好奇何時才完成公佈。

TC Candler官方Instagram於今日（4月19日）公佈最新入圍名單，當中包括：歌手Tyson Yoshi、前新聞主播梁凱寧、演員蔡思韵。

最新影片推介：Edan專訪

Tyson Yoshi加入戰團

獨立歌手Tyson Yoshi是緊接張敬軒、林家謙入圍「全球百大俊男」選舉。部份入圍者轉發帖文感謝主辦方，而Tyson則轉發自己入圍的限時動態，並寫道：「又咩on X game」，然後附上笑喊表情符號。

而選舉於今年增設「課金制度」，只要每個月付費某個金額，便可獲得提名權。

但需要在未來6個月內、每月最低約付港幣25元。除提名明星，網民也可提名家人、朋友，因此選舉今年惹來不少網民的質議聲。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

梁凱寧入圍

最新入圍的香港代表還包括「前新聞主播」梁凱寧（Maggie）。Maggie憑精緻面孔、勻稱身材，在無綫新聞任職主播期間被封主播界的女神，一直也深受網民喜愛。

她現為香港浸會大學傳理學院新聞系的兼職講師，又為香港中文大學醫學院碩士學生。她現時也積極參與幕前演出，如：主持香港電台《醫生與你》節目、主持香港開電視《疫境中的餐桌》。

她就自己入圍而發帖：「收到好多DM話會課金投票 首先要同大家講多謝！我需要大家課金 不過唔係去提名/投票亦唔係要眾籌，更加唔係要大家買NFT。如果大家有閒錢，我絕對歡迎大家課金，係大大力咁課金，不過唔該課金喺更有意義嘅地方」，然後就附上機構清單。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

蔡思韵入圍

今年憑《940920》演林楚凝而人氣大升的蔡思韵（Cecilia）同樣角逐排名。

Cecilia擁有文青氣質，是娛圈新晉的氣質美女。她更是各大時裝品牌、時尚雜誌的寵兒，不時拍下宣傳照，也盡現其可塑性。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Tyson將於英國開騷

另外，Tyson早前宣佈於4月底至5月於英國舉行3場《2020 Hi I’m Back》演唱會，與獨立歌手兼好友TIAB先後飛到倫敦、伯明翰及曼徹斯特演出。

Tyson於Instagram限時動態上載自己先飛抵杜拜機場的相片，而未有同行的女友Christy則上載與男友在香港機場的自拍照「放閃」。

Christy寫道：「bye see you in a bit p.s 係呀你啲寶貝係我手上」，Tyson就回應：「超唔開心sigh」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7