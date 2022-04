【全球百大俊男美女】Tyson Yoshi獲提名角逐百大俊男　梁凱寧：唔該課金在更有意義地方

美國網站TC Candler每年均會舉辦「全球百大俊男美女」,今年也有不少香港代表入圍。MIRROR、ERROR、李佳芯、「世一劍神」張家朗、張敬軒等先後入圍,也令網民好奇何時才完成公佈。

TC Candler官方Instagram於今日(4月19日)公佈最新入圍名單,當中包括:歌手Tyson Yoshi、前新聞主播梁凱寧、演員蔡思韵。

Tyson Yoshi加入戰團

獨立歌手Tyson Yoshi是緊接張敬軒、林家謙入圍「全球百大俊男」選舉。部份入圍者轉發帖文感謝主辦方,而Tyson則轉發自己入圍的限時動態,並寫道:「又咩on X game」,然後附上笑喊表情符號。

而選舉於今年增設「課金制度」,只要每個月付費某個金額,便可獲得提名權。

但需要在未來6個月內、每月最低約付港幣25元。除提名明星,網民也可提名家人、朋友,因此選舉今年惹來不少網民的質議聲。

梁凱寧入圍

最新入圍的香港代表還包括「前新聞主播」梁凱寧(Maggie)。Maggie憑精緻面孔、勻稱身材,在無綫新聞任職主播期間被封主播界的女神,一直也深受網民喜愛。

她現為香港浸會大學傳理學院新聞系的兼職講師,又為香港中文大學醫學院碩士學生。她現時也積極參與幕前演出,如:主持香港電台《醫生與你》節目、主持香港開電視《疫境中的餐桌》。

她就自己入圍而發帖:「收到好多DM話會課金投票 首先要同大家講多謝!我需要大家課金 不過唔係去提名/投票亦唔係要眾籌,更加唔係要大家買NFT。如果大家有閒錢,我絕對歡迎大家課金,係大大力咁課金,不過唔該課金喺更有意義嘅地方」,然後就附上機構清單。

蔡思韵入圍

今年憑《940920》演林楚凝而人氣大升的蔡思韵(Cecilia)同樣角逐排名。

Cecilia擁有文青氣質,是娛圈新晉的氣質美女。她更是各大時裝品牌、時尚雜誌的寵兒,不時拍下宣傳照,也盡現其可塑性。

Tyson將於英國開騷

另外,Tyson早前宣佈於4月底至5月於英國舉行3場《2020 Hi I’m Back》演唱會,與獨立歌手兼好友TIAB先後飛到倫敦、伯明翰及曼徹斯特演出。

Tyson於Instagram限時動態上載自己先飛抵杜拜機場的相片,而未有同行的女友Christy則上載與男友在香港機場的自拍照「放閃」。

Christy寫道:「bye see you in a bit p.s 係呀你啲寶貝係我手上」,Tyson就回應:「超唔開心sigh」。

