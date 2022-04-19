【保釋奔喪】涉販毒案妨礙司法公正　涉案律師准保釋3天奔父喪

▲ 涉販毒案妨礙司法公正，涉案律師准保釋3天奔父喪。（資料圖片）

25歲青年被捲入2016年企圖販毒案被判囚23年，服刑近5年後獲上訴庭推翻定罪和判刑，揭發曾處理該案的律師及大律師涉串謀妨礙司法公正，並於早前提堂。其中仍被還押的律師今（19日）向高院申請保釋外出奔父喪獲批，法官批准申請人以現金及人事各20萬元，保釋3天至本周五（22日）下午4時，其間須交出旅遊證件等。



申請人陳強利（58歲）今沒有代表律師，法官聽取陳詞後，批准申請人保釋至本周五（22日）下午4時，申請人准以現金及人事各20萬元保釋，須交出旅遊證件，不得離港，居住於報稱住址，晚上10時至翌日早上7時須逗留在住所，不得直接或間接騷擾控方證人，其間須向警方報到兩次。

申請人與同案大律師張曉惠（33歲），同被控1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指兩人於2017年1月27日至11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健一同串謀和與其他人串謀妨礙司法公正，即就荃灣法院刑事案件2016年第2496號的相關刑事案件，包括虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧