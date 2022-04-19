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【美食速報】中環海鮮專門店Percy’s重開午市　新推周五至日早午餐及無限暢飲套餐

休閒消費 11:16 2022/04/19

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星期五至日提供全新早午餐美食及無限暢飲套餐。(餐廳提供)

4月21日星期四開始放寬堂食限聚，而位於中環Soho 區的海鮮專門店Percy’s也即日起重新開放中午時段，更於星期五至日(11am-3pm)提供全新早午餐美食及無限暢飲套餐。

早午餐餐牌中當然少不了港人最愛的新鮮生蠔（每隻$48起），同時亦有多款創意海鮮美食廚師把巧妙地於龍蝦咯嗲（$298）加入帶日式風味的白醬油、七味粉、蒜泥蛋黃醬及青檸，非常清新開胃。

檸檬柚子香葱蟶子（HK$138）(餐廳提供)

而另一款醒胃之選有檸檬柚子香葱蟶子（$138），加入梅爾檸檬日式醬汁（Meyer Lemon Ponzu），酸中帶甜，再加入葱及烤花生，帶來豐富口感。

大廚 Braden Reardon 亦運用其專長--乾式熟成海鮮技巧，打造出獨特的乾式熟成吞拿魚香腸（$638），用上中東香料醃製，非常惹味。再配上半打愛爾蘭Oysri生蠔、新鮮烘焙的烤黑麥麵包及自家製海帶牛油。海鮮蛋餅（$268）內含扇貝、大蝦、藍花蟹、焦糖洋葱和Comte牛奶芝士，十分滋味。

蟹肉班尼迪水煮蛋（HK$248）(餐廳提供)

而大家喜歡的早午餐首選菜色班尼迪水煮蛋加入鮮甜蟹肉，昇華至蟹肉班尼迪水煮蛋（$248），新鮮鬆餅上放上菠菜及濃濃的荷蘭汁，令人一試難忘。吞拿魚芝士三文治（$178）是大廚特意向其母親烹飪致敬的菜色，烤得香脆的Focaccia 洋蔥鯷魚香草包內夾入吞拿魚及熱溶熟成車打芝士，與 Percy’s 的Margarita雞尾酒或氣泡酒絕對是完美搭配。

還有更多美味菜式選擇，未能盡錄，但最開心的莫如可以加入2小時無限暢飲套餐（每人$268/2小時，額外1小時每人另加$108），客人可盡情享用羅望子Margarita雞尾酒、Prosecco氣泡酒、Campari Spritz 、Aperol Spritz及城中最佳的Bloody Mary雞尾酒—Percy’s Ruby Snapper，客人更可自選配料，包括龍蝦、大蝦、生蠔和蟶子（$48起）。無限暢飲套餐亦包括一系列誘人的招牌葡萄酒和飲料。

地址：中環些利街18-18A地舖
電話：2898 2699

記者：郭秀芳

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