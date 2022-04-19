【復課】小學今起恢復面授課學生感期待　林炳炎學校安排學生帶檢測棒回校檢查   

▲ 小學今起恢復面授課學生感期待，林炳炎學校安排學生帶檢測棒回校檢查。( 陳靜儀攝)

全港小學今日（19日）起可回復半天面授課，學生上課前要進行快速檢測，呈陰性才可回校。其中葵青區佛教林炳炎紀念學校今日復課，學生須將檢測棒帶回校，供教職員檢查後棄置於垃圾箱。如學生沒有快測，校方會安排他們到指定課室補做。

林炳炎紀念學校高小學生今早7時半起陸續上學，進入校門前須向校方出示陰性檢測棒。大部分學生將檢測棒放在透明膠袋內，有家長就用筆盒存放檢測棒。校方指，約5名學生沒有做快測，在徵得家長同意後安排學生到課室補做；8至10名學生完成快測沒有帶回校，校方已致電家長核實結果。

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小四葉同學今早提早10分鐘起床，由姐姐為她採樣，她說早前已試過鼻腔採樣，已經習慣，「採樣淨係做分零鐘，都唔會覺得好麻煩。」她又說，最期待與朋友聊天，上學時會戴好口罩、勤洗手，避免受感染。小六的梁同學及李同學相約一起回校，她們說多日沒有面授課，感期待又緊張，又認為每日快測不麻煩。

家長吳太就說，讀小五的女兒本來不太習慣採樣，月初開始偶爾會為她快測，讓她熟習。吳太認為，每天快測較麻煩，亦不方便。家長馬太就說小朋友不抗拒做快測，認為措施好：「自己知道中招，都可以截住咗（傳播）先。」

女兒讀小四的羅太就說，小朋友早上自行採樣，並用保鮮紙及保鮮袋將檢測棒帶回校。她認為學校要求將檢測棒帶回校較麻煩及不衞生，亦擔心15分鐘後結果不準確。

兒子讀小六的鄺太覺得每天快測可以保障自己及他人，但認為現時復課仍擔心會中招：「放咗個長假都多人出去玩，好似係屋企睇定多幾日會好啲；跌到兩位數先復課會好啲。」她說，已提醒兒子做好防疫措施，避免與同學有太多身體接觸。

校長李玉枝說，先安排高小約300名學生回校，希望一周後少些確診個案，讓初小學生回校時更安全。她說，學校已準備約400套快測套裝，協助未做快測的學生，另已購入約1000套快測包，可協助家中有困難學生。

另外，學校會向全校逾170名曾確診的學生，派發一張「豁免快測卡」。至於課外活動安排，李玉枝指下周會收集學生的打針情況，預計5月開始恢復實體課外活動。

對於有家長認為不應將檢測棒帶回校，副校長梁澤光解釋，有關做法可確保學生呈報結果準確，而同學絕大部分都以袋放好檢測棒，入校後會消毒雙手，認為衞生程度可接受。

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記者：黃悅晴