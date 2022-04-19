【第五波疫情】何栢良料復活節假期後疫情有輕微反彈　會否有大反彈需再觀察多1至2周

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港連續4日錄得少於千宗個案，昨日確診個案為613宗，衞生防護中心指疫情正緩慢地回落，預料復活節長假期後疫情或有小反彈，估計短期內確診宗數仍維持於3位數水平。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（19日）表示，預計在復活節假期後，疫情會輕微反彈，至於會否有大反彈就要再觀察多1至2星期。他又說，本港現時的情況與農曆新年假期不同，現時已有超過100萬人感染，大部分市民亦已接種疫苗，但仍然要審慎應對。

至於星期四首階段放寬社交距離措施，何栢良預計屆時市面人流會再增加，「相信餐廳預約都相當爆滿」，又呼籲家中有兒童及長者未打針的同住家人應避免外出，以免將病毒帶回家。

何栢良又認為，衞生防護中心公布的確診數據要增加透明度，包括確診者年齡、安老院舍感染情況及學校復課後確診數字，讓市民知道社區感染情況，自行調節調節社交活動。

如果疫情開始轉差，大部分市民都會負責任，自行調節調節社交活動。

他又說，現時仍有一部分人仍未接種疫苗，認為港府要了解他們不打針的原因，並針對原因為他們提供一定需要。

此外，全港小學今日（19日）起可回復半天面授課，何栢良表示，學校可留意家長為小朋友做快測的做法是否不正確，指學校及老師都有責任教授家長如何做快測。他又認為現時最重要是提升學生打針的比率。

例如是採樣棒有否接觸到鼻腔，採樣棒是否有接觸到「藥水」，如果沒有就有可能是假陰性。

另外，政府今日起推行「疫苗到戶接種服務」（即看：【下一頁】），何栢良認為有關計劃是很好的安排，惟指計劃目前只提供接種科興疫苗，希望當局可盡快為有需要人士提供復必泰疫苗，「不要等到下屆政府上任才落實」。

他又指出，復必泰疫苗的安全及有效性數據相當堅實，只需3星期就能完成基本接種，但科興疫苗需分開上門4次，需時4個月才完成基本接種，有效性較短，策略上必定是選擇接種復必泰。

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責任編輯：郭詩詩