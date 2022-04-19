【復活節】復活節長假期釀生態災難　馬鞍山海星灘人頭湧湧狂掘蜆

▲ 復活節假期，馬鞍山海星灘人頭湧湧，不少人在掘蜆，釀生態災難。

馬鞍山海星灣為近年打卡熱點，吸引不少人到此一遊，但亦曾有人去撈海星。復活節長假期，有區內街坊發現，海星灣人頭湧湧，大批人在掘蜆。有網民怒斥行為自私，嚴重破壞生態平衡。

有街坊昨日（18日）在facebook群組「馬鞍山之友」發文並展示大批人在烏溪沙海星灣掘蜆的相片，指「你掘我掘個個都掘」。從相片可見，泥灘至少有數十人在掘蜆，三五成群，有長者有小童，很多人是一家大細前往。

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帖文一出，惹來網民狠批，不少人均認為掘蜆的行為破壞生態平衡，沒環保意識。有人留言表示，昨日目擊有人拿著掘到蜆乘搭巴士，更弄濕座位。另有人質疑，在泥灘掘到的蜆真的敢吃嗎？

烏溪沙掘蜆事件已非首次發生，有網民表示，曾見過有人特意帶備水桶來放蜆。另有網民指，30多年前有馬鞍山居民掘蜆售賣，「一斤斤賣」，但現時泥灘已被污染，又黑又臭。

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責任編輯：羅嘉欣