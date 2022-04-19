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【ViuTV高層變動】魯庭暉出任MakerVille行政總裁　鍾廣德接手任ViuTV總經理

娛樂 11:35 2022/04/19

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原為ViuTV董事兼總經理的魯庭暉將出任MakerVille的行政總裁。

最近傳出ViuTV人事變動的消息，原為ViuTV董事兼總經理的魯庭暉將出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁，魯庭暉會繼續擔任ViuTV董事會的成員，並同時專注於內容創作、藝人管理及活動管理。

此外，廣告界資深從業員鍾廣德（Clement Chung）將會接手ViuTV總經理一職。

【ViuTV6周年】貼童年照賀ViuTV開台6年　魯庭暉IG撰文：小學繼續努力

最新影片：Edan專訪

以下為ViuTV公關部所公布的消息：

魯庭暉先生將出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁。MakerVille將專注於內容創作、藝人管理及活動管理。

該公司會繼續為ViuTV提供充滿創意及優質的內容，同時亦會探索於香港以外的內容製作合作及機會。魯先生亦是香港電視娛樂（ViuTV）董事會的成員。

另外，鍾廣德先生於2022年4月19日起出任ViuTV總經理。

【MIRROR成員】ViuTV高層魯庭暉點名讚「皮皮」陳瑞輝　Never：我係Touchwood創辦人！

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ViuTV旗下男團MIRROR、ERROR，以及女團COLLAR都因皇牌節目《全民造星》系列而先後彈出，成為香港人氣偶像，深受大眾愛戴。

相信經這今次的人事變動後，影視界會再有一番新景象。

撰文 : TOPick柴犬出動

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