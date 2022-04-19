【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點

TVB藝人伍富橋（Alvin）自公開與億萬身家千金Shirley戀情後，頻頻放閃晒恩愛。上月男方趁住白色情人節向女友求婚，當時晒出二人相擁的甜蜜合照，還有心形蛋糕及心形鑽戒報喜，一眾好友及網民紛紛送上祝福。

Alvin跟足傳統過大禮「落訂」，昨日（4月18日）在網上晒出過大禮的相片，相中見大大張餐桌佈滿賀禮，當中金器的數量甚多，而且件件份量十足，非常奢華。

除了金器夠排場，另一亮點就是億萬千金的家居環境曝光！巨形飯廳中央放置了大大張餐桌，還有一面大鏡子，令原本寬敞的空間更為闊落。相中Alvin攬住女友在臉上獻吻，盡顯溫柔暖男一面；另一張相，Alvin與未來岳父、岳母合照，他更搭住未來岳父膊頭，可見關係良好。

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女方背景雄厚

億萬千金Shirley於英國Lancaster University修讀Criminology，並在UCL取得Countering Organised Crime and Terrorism碩士學位，之後回港修讀法律碩士課程，絕對是一名學霸。

她曾在TVB做幕後工作，在娛樂新聞台及《3日2夜》當撰稿員，不過據悉因她的家庭與TVB管理層相熟，所以入電視台當幕後只屬玩票性質取工作經驗而已，現已離開大台。Shirley父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，家庭背景實力雄厚。

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與林穎彤傳緋聞

Alvin於2014年參加《超級巨聲4》入行，他在中一學拉丁舞，更曾為港隊成員出戰過東亞運。本身家境不俗的他曾開舞蹈學校，在去年再當老闆，與友人合資7位數字於上環開佔地2,000呎的健身及物理治療中心。

公開與億萬千金Shirley拍拖前，Alvin從2019年起與林穎彤傳拍拖，但二人沒有直接承認戀情。可惜他們關係只維持約1年，有指因為陳嘉慧介入導致分手收場，但男方澄清指陳嘉慧並非第三者，二人只是好朋友。