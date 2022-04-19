【IB考試】 IB物理考試4月28號開考 物理專家分享高效學習3大秘訣

▲ IB物理考試即將於4月28號開考。

IB物理考試為2022年考生的第一科，4月28號就會開考。今次筆者找來HKExcel 物理專家Ricky和大家分享3大物理秘訣以及如何有效溫習物理奪得佳績！

第一點：熟讀Data booklet

相信IB準考生們不免在應試時會覺得緊張不安，在Physics考試中陪伴大家的就只有GDC(計數機)及Data booklet，在Paper 1中甚至只有Data booklet，GDC都不可用，所以要令自己比其他人鎮定，就要了解Data booklet的重要性。

Physics主要由文字題和計數題組成，計數題甚至佔多數，所以熟讀Data booklet已經可以幫你掌握過半的題目。

Data booklet有三個需要注意的地方，首要係variable，大家要清楚知道Formula裏每一個Variable的意思，包括List of constant，因為計數題所問的必定是其中一個variable，只要你熟讀formula，一見到問題就會知題目屬於那個topic，有那個formula可以選擇，再利用題目中其他資料，就會找到所需的formula。

第二要注意formula中會有重覆但意思不同的variable，例如Q可以係Energy或者Charge quantity，E可以係Energy或者electric field等等，要小心切勿混淆。

第三就係formula可以幫你記definition，paper 1&2中，definition每年總共佔大約2-4分，雖然不算太多，但可算是簡單直接的分數，願意記就會有分，而很多definition都可以直接用formula作為答案，例如definition of resistance就是potential difference over current across a resistor，亦即V=IR，有formula就不需死背。

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第二點：做pastpaper

與其他科目一樣，做pastpaper可以令你知道那個topic不熟悉，有那類題型，以及了解做題目應有的時間管理。而Physics更有一個重點，就係pastpaper曾經出現過的concept，有機會成為prior knowledge，亦即係出題者假設考生有溫習pastpaper，所以可以問更深入，其中一個例子就係2017M TZ2 MC中問到

「The reaction proton + neutron -> proton + pion neutral does not occur because it violates the conservation law of」



A. Electric charge

B. Baryon number

C. Lepton number

D. Strangeness "

要找出正確答案，考生必須知道pion的composition，但pion不曾在syllabus content中被提及，所以考生正常情況下都不會接觸到，但如果考生有做2011M TZ2或者2012N等等的pastpaper，就會知道。這個只是其中一個例子，所以準考生要留意一些未曾在syllabus出現但在pastpaper出現的concept。

第三點：睇Syllabus

這個部份，筆者建議準考生如果已完成第一，二點後還有時間才進行。做pastpaper的確可以幫助我們回答曾經出現過的題目，但係往往考試中都會有創新題目，而syllabus就可以為我們提供線索。

例如2018M TZ2中問到"Determine the maximum angle at which the sound can enter water"，需要考生利用critical angle和total internal reflection的concept，但在此前core pastpaper從未問及相關concept，而syllabus 4.4 則清楚列明考生需要有相關知識，所以準考生如果有對比pastpaper和syllabus，就有機會找到出題方向，更進一步，準考生也可用by topic pastpaper幫忙作對比。當然此項需要對pastpaper有一定熟悉程度，所以建議先完成第一，二點才進行。