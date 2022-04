【IB考試】 IB物理考試4月28號開考 物理專家分享高效學習3大秘訣

▲ IB物理考試即將於4月28號開考。

IB物理考試為2022年考生的第一科,4月28號就會開考。今次筆者找來HKExcel 物理專家Ricky和大家分享3大物理秘訣以及如何有效溫習物理奪得佳績!

第一點:熟讀Data booklet

相信IB準考生們不免在應試時會覺得緊張不安,在Physics考試中陪伴大家的就只有GDC(計數機)及Data booklet,在Paper 1中甚至只有Data booklet,GDC都不可用,所以要令自己比其他人鎮定,就要了解Data booklet的重要性。

Physics主要由文字題和計數題組成,計數題甚至佔多數,所以熟讀Data booklet已經可以幫你掌握過半的題目。

Data booklet有三個需要注意的地方,首要係variable,大家要清楚知道Formula裏每一個Variable的意思,包括List of constant,因為計數題所問的必定是其中一個variable,只要你熟讀formula,一見到問題就會知題目屬於那個topic,有那個formula可以選擇,再利用題目中其他資料,就會找到所需的formula。

第二要注意formula中會有重覆但意思不同的variable,例如Q可以係Energy或者Charge quantity,E可以係Energy或者electric field等等,要小心切勿混淆。

第三就係formula可以幫你記definition,paper 1&2中,definition每年總共佔大約2-4分,雖然不算太多,但可算是簡單直接的分數,願意記就會有分,而很多definition都可以直接用formula作為答案,例如definition of resistance就是potential difference over current across a resistor,亦即V=IR,有formula就不需死背。

第二點:做pastpaper

與其他科目一樣,做pastpaper可以令你知道那個topic不熟悉,有那類題型,以及了解做題目應有的時間管理。而Physics更有一個重點,就係pastpaper曾經出現過的concept,有機會成為prior knowledge,亦即係出題者假設考生有溫習pastpaper,所以可以問更深入,其中一個例子就係2017M TZ2 MC中問到

「The reaction proton + neutron -> proton + pion neutral does not occur because it violates the conservation law of」



A. Electric charge

B. Baryon number

C. Lepton number

D. Strangeness "

要找出正確答案,考生必須知道pion的composition,但pion不曾在syllabus content中被提及,所以考生正常情況下都不會接觸到,但如果考生有做2011M TZ2或者2012N等等的pastpaper,就會知道。這個只是其中一個例子,所以準考生要留意一些未曾在syllabus出現但在pastpaper出現的concept。

第三點:睇Syllabus

這個部份,筆者建議準考生如果已完成第一,二點後還有時間才進行。做pastpaper的確可以幫助我們回答曾經出現過的題目,但係往往考試中都會有創新題目,而syllabus就可以為我們提供線索。

例如2018M TZ2中問到"Determine the maximum angle at which the sound can enter water",需要考生利用critical angle和total internal reflection的concept,但在此前core pastpaper從未問及相關concept,而syllabus 4.4 則清楚列明考生需要有相關知識,所以準考生如果有對比pastpaper和syllabus,就有機會找到出題方向,更進一步,準考生也可用by topic pastpaper幫忙作對比。當然此項需要對pastpaper有一定熟悉程度,所以建議先完成第一,二點才進行。