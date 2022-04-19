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【港區國安法】涉初選案47人被控　范國威高院申保釋被拒

社會 11:08 2022/04/19

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涉初選案47人被控，范國威高院申保釋被拒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法，被控串謀顛覆國家政權罪，其中34名被告還押候訊，當中前立法會議員范國威早前向高等法院申請保釋，法官杜麗冰押後至今早（19日）判決，並拒絕有關申請。
 
申請人范國威早前由大律師吳藹儀代表，法官杜麗冰聽取陳詞後表示需時考慮，押後至今早作出判決。

范國威與其餘46名被告同被控1項串謀顛覆國家政權罪。控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。

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記者：林育慧

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