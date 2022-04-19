【第五波疫情】孔繁毅指Omicron已於社區廣泛傳播　日均維持雙位數合理

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

本港連續4日錄得少於千宗個案，昨日確診個案為613宗。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（19日）表示，由於Omicron變種病毒傳染性高，並已在社區內廣泛傳播，故難以「完全清零」，坦言即使花很多人力物人，都未必能夠長時間維持清零。他又認為本港每日的確診個案會維持在雙位數是很合理，因為新冠病毒不可能完全「整走」，但亦不代表是「與病毒共存」。

如果只是追求清零，即使花很多人力物人，都未必能夠長時間維持清零。如集中火力在疫苗接種率，令新冠病毒的傷害性減至最低。

他認為當局現時應要從控制病毒的角度，盡量推高疫苗接種率，大幅減少重症及死亡率，避免醫療系統無法承受，減少社區傳播的風險，以及對經濟活動的影響。

他又指出，大部分上呼吸道病毒均透過接種疫苗或重複感染而達致自然免疫，又相信新冠肺炎早晚會演變成「風土病」，料市民每年冬季都要接種流感及新冠疫苗。

另外，他昨日透露內地正研製針對Omicron的第二代疫苗，指如一切順利，最快今年底才能使用。他強調長者及長期病患者在打第3針後滿6個月就要打第4針，而免疫系統正常人士則可等第二代疫苗面世才打。

至於不少康復者都會出現的「長新冠」問題，他就認為由於大部分康復者都已經打針，加上感染Omicron的患者病徵相對輕微，料今波疫情出現「長新冠」的康復者比率會較第四波少。不過，他說今波疫情波及百萬名市民，即使只有0.5%至1%患者出現「長新冠」症狀，也涉及約4000至5000人。

他又說，「長新冠」患者經過治療後均可痊癒，建議因確診而令味覺或嗅覺受損的人士，可服食高劑量維他命A，並配合香薰治療，半年後康復機會將大幅提高；另建議政府設立指定門診安排中西醫結合治療。

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責任編輯：郭詩詩