【黃Viu劇集】李準基透露曾想拒拍《Again My Life》　熱愛武打戲完全冇壓力

▲ 李準基與金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》。

由「世一男神」李準基攜手「超級新星」金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》首播以6.8%亮眼收視順行起航，劇集靈魂人物李準基接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，除了親身剖析「金熙宇」的心路歷程，又大談主演漫改劇壓力爆燈的秘辛，更自爆一度拒接該劇的原因。

自劇組宣布由李準基擔正演出《Again My Life》後好評如潮，劇迷普遍認為文武雙全的準基Oppa切合角色設定、漫畫迷更大讚他的「撕漫男」外型堪稱真人版金熙宇。

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自爆曾拒接拍劇集

可是李準基卻透露起初曾一度拒拍劇集：「一開始我很擔心，因為我總是扮演為正義而戰的英雄、努力生存的人物，所以大家都說我的角色是鮮血、汗水和淚水的化身，我知道我透過這些角色展示了我的魅力，但是我不禁擔心起我的演員生涯。正當我有這樣的擔憂，我遇上了這個角色，也因為我有這樣的顧慮便禮貌地婉拒了。我獨自思考了很多關於職業生涯的事情，感恩導演再次邀請我飾演『熙宇』，我以當時的狀態閱讀劇本、確信自己能夠消化角色，所以便接拍了，我相信這是命運。」

▲ 李準基擔正演出《Again My Life》。

自認與「金熙宇」個性相似

從小說到網漫、再改編成電視劇集，《Again My Life》一路走來深受大眾歡迎，也令曾主演漫改劇的李準基倍感壓力，不過自認和「金熙宇」個性相似，也為他注下了強心針：「第一次讀劇本便意識到我和熙宇的性格非常相似，他總是想著照顧周圍的人、不希望為他人帶來麻煩，我覺得他的生活態度和性格跟我差不多；而我們的不同之處在於他的職業肩負著重大責任，當然我作為演員也會影響別人，所以我也有責任感，但是他的責任比我大得多！作為檢察官的生活非常辛苦和累人，他是一個比我偉大得多的人。」

熱愛武打戲

劇中「金熙宇」既考上法學系、又以格鬥選手身份生活，可謂能文能武，李準基坦言開拍前看了很多專業影片來備戰劇集，也因為劇中打戲連場，因此必須把身體維持在最佳狀態。

不過他笑言對武打場面的熱愛，讓他忘卻了物理上的痛苦：「熟悉我的人經常勸我自導自演一部動作片，因為我真的非常喜歡動作戲，所以周圍的人都會開這樣的玩笑，對我來說演動作戲既沒有壓力也不會累呢！」

《Again My Life》開播最大亮點，除了拳拳到肉的武打戲碼，李準基回到高中的逆齡外貌當然不可忽視。對於再披校服，童顏男神竟笑言對觀眾感到不好意思：「我想盡可能看起來年輕一點，但不確定觀眾是否滿意。」

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過去經歷成就今天的我 望疫情盡快消失

問到他會否希望像劇中一樣時光倒流二十年，他卻感性表示沒有回到過去的必要：「我也有過很多悲傷和失望的時候，但正是這些經歷成就了現在的我，所以我沒有遺憾。扮演年輕的熙宇，讓我想起過去的我、想起了那個年紀的夢想和想法，可以的話我想回頭看看自己、也想好好照顧身邊的人，年輕時太忙了，總是沒有時間照顧別人，我想看看周圍的人在我年輕時是如何生活的，因為我錯過了那些畫面。」

向來寵粉的李準基在剛過去的周日（4月17日）踏入40歲，談到生日願望，他希望新冠肺炎早日消失，可以盡快和影迷見面：「我很想念我的粉絲，大約在去年這個時候，我在網上（見面會）與粉絲見面，（無法直接見面）讓我難過到哭了，所以我的願望是能夠見到我愛的人。」

他也期望新作陪伴觀眾度過難關：「好久沒拍電視劇了，我會努力把它變成你珍貴的禮物！現在是艱難的時期，希望各位保持健康，讓我們能夠再次面帶微笑地相遇。」