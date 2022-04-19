【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡

▲ 郭富城跟方媛於結婚5周年同步放閃。

天王郭富城於2017年與年輕22歲的網紅方媛結婚，夫妻恩愛，婚後二人育有2名女兒Chantelle和Charlotte，家庭生活幸福美滿。

昨日（4月18日）為郭富城與方媛結婚5周年，城城跟方媛齊齊於社交平台放閃，方媛更分享當年結婚行禮的絕密照，城城更親吻方媛的玉手，認真sweet，而城城於微博大放閃光彈說：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」

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▲ 方媛大晒與城城的甜蜜合照。（取自微博）

方媛幸福放閃

昨晚，方媛於社交平台分享跟城城的甜蜜合照，另外還有數張5年前二人結婚的照片，當中包括交換戒指和簽字的一刻。另外還有方媛挽著城城步入會場的照片。

她並留言道：「5年前的今天，每次回看照片還是覺得好浪漫，互相陪伴的日子裡，平穩而不平淡，快樂而長久，感恩有你，5周年快樂。」

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暖男丈夫城城

至於城城也於微博轉發太太的貼文，寫著「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」

夫婦同步放閃，令讓粉絲大感驚訝，當中留言：「偶像，甜爆了！要天天幸福呀」、「看得想哭~我兒時的偶像」、「被天王寵溺的感覺太羨慕了」。

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愛情修成正果

郭富城於5年前與交往1年半的方媛於半島酒店結婚擺酒，相距22歲的戀愛正式修成正果！當時外界和媒體也十分關注這場婚禮，當年城城找來好友張智霖、沈嘉偉、排舞師Sunny Wong和演唱會監製Jack等做兄弟。

當年婚宴筵開10席，只邀請家人、圈中好友和工作團隊出席。而婚禮場內以千朵粉紅色玫瑰和中式「囍」字作場地佈置，走簡約浪漫風格。

而二人的婚紗照由攝影師夏永康操刀，以「Let's Dance 」為主題。而城城穿上黑色Tom Ford西裝，方媛即穿上來自黎巴嫩婚紗品牌Georges Hobeika的純白傘裙婚紗。

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顧家好男人

另外，方媛的爸媽當年見證女兒出嫁十分感動，方媛爸爸對城城這位女婿十分滿意，更笑說：「我從小就聽你的歌長大的，現在我把女兒交給你，希望你好好對待她。」

郭富城跟方媛於2016年爆出戀情，阿城於微博貼出在超跑上兩人緊握的雙手，寫著「這樣開車要慢一點」，明示已經名草有主，其後被媒體拍到親自駕車接送方媛到機場，當年阿城更下車為她阻擋記者拍照。

二人於2017年結婚，城城跟方媛婚後十分恩愛，更不時於社交平台放閃，而城城曾用鞋子來比喻一段戀情：「我們每日都要走路，就好像身邊伴侶，應該要找最合適的、最舒服的，硬撐著穿只會流血，感情世界也是一樣。」