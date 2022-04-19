【復課】張勇邦料今日少數小學復課　校方不會主動覆檢快測結果

▲ 全港小學今日（19日）起可回復半天面授課。（陳靜儀攝）

全港小學今日（19日）起可回復半天面授課，學生上課前要進行快速檢測，呈陰性才可回校。資助小學校長會名譽主席張勇邦預計，今日只有少數小學會復課，會先安排自理能力較高的高小級別復課，累積一定經驗及「安全系數更高」後，再安排低年級學生復課，強調學校有能力應付及已準備好全校復課。

張勇邦在港台節目表示，部分學校已在復課前聯絡有經濟困難的學生，向他們提供快速檢測包，又說現時檢測包價格低，學校已購入少量存貨，幫助有困難的職工。

張勇邦稱，會向沒有進行快速檢測的學生了解情況，有需要時會提供協助；學校亦會信任學生記錄的檢測結果屬真實，不會主動複檢，如學生出現病徵或發燒，在聯絡家長後，會為不適的學生再進行檢測：

原則上會信任家長，因為整個計劃為小朋友安全而設計，相信家長希望子女在安全的環境下學習，因此會通力合作。

他又建議，教育局應逐步放寬已經接種疫苗學生的快速檢測要求，有助鼓勵未接種的學生接種疫苗。

中華基督教青年會小學校長程志祥今早於電台節目說，該校4至6年級學生先於今日復課，校方上星期已提醒家長，要為子女做快速測試，並將結果寫在手冊內。程志祥說，今早有加派老師在校門檢查，有學生沒有記錄檢測結果，最終由老師致電家長確認。

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記者：陳麗娜