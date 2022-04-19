【河水污染】大埔林村河變「藍色多瑙河」 釀生態災難　議員促留意非法傾倒源頭

▲ 大埔林村河驚變「藍色多瑙河」，釀生態災難議員促留意非法傾倒源頭。

大埔林村河繼上月底被大量綠植覆蓋河道後，再發現河水現變成藍色，引起關注。大埔區議員劉勇威亦呼籲街坊留意是否有人非法傾倒油漆物料，要及時通報以作出跟進。

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有街坊於昨日（4月18日）在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文並配圖，指在約早上10時發現林村河河水變藍。有街坊表示聞到死魚味，雖林村河平日已受污染有異味，但現情況更嚴重；並見河床有大量垃圾淤泥及死魚漂浮，更浮有欄杆、單車。而循源頭發現是在一公里外太和附近，一水渠排放藍色污水，渠口及石壁被染藍。亦有街坊透露大埔泳池正進行外墻油漆工程，有可能違法傾倒乳膠漆，將雨水渠當污水渠，可能也是造成河道污染原因之一。

大埔區議員劉勇威亦收到市民通報大埔花園與梅樹坑公園交界的污染情況，懷疑是傾倒的源頭，已通知環保署及渠務署調查。他呼籲民衆留意非法傾倒情況，因油污會直接流出河道造成污染，所以若發現有人傾倒油漆物料到雨水渠，要及時通報。

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水質污染衍生大量細菌

大埔林村河河水污染的影響顯而易見，除長期散發臭味影響街坊觀感，河水内含細菌、過量營養物份、有毒化學物和其他污染物，都可令居民感到不適，亦會導致河内生物受污染影響而死亡。根據環保署河溪水質數據，林村河水質在2022年1-3月期間的大腸桿菌含量呈上升趨勢，反映河水污染情況導致的細菌繁殖問題嚴峻，需儘快解決。

林村河水質大腸桿菌含量(單位：個/100毫升)

2022/1月：24000

2022/2月：66000

2022/3月：73000

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責任編輯：羅嘉欣