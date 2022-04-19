【反目成仇】被侵吞逾2千萬財產　張韶涵自揭遭父母背叛多次哽咽：我恨啊！

▲ 張韶涵首度開腔講述遭父母背叛。

台灣歌手張韶涵（Angela）出道後擁有多部偶像劇代表作，也有多首膾炙人口的成名曲，不過在她事業最顛峰時期時，2009年卻爆出棄養父母及吸毒等緋聞，當時她的事業直插谷底，還要開記者會澄清，當時出示了尿檢結果自證清白，家醜鬧得沸沸揚揚，一度成為社會版面的熱話，事件擾攘多年後，Angela今年出道20年，終於首度在內地節目中談起母親的糾紛及怨恨，期間一度哽咽，更直言依然恨父母。

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發現母親捲款離開

近日，張韶涵在大陸綜藝節目《王牌對王牌》首度開腔談及這段過往，從小家境不好的她，在演藝圈走紅後，逐漸令家人過上比較好的生活，不過在2008年她發現母親侵吞了她高達上億台幣（超過2千萬港元）的資產，當時Angela因為在溫哥華工作期間，健康出現問題，她向母親開口表示急需要醫療費用，母親卻說「我們沒錢」，她感到非常震驚和不解，因為平日她的收入都交給母親打理，自己只會留一個月的生活費，不可能沒錢。她返回台北後，家裡被貼上封條，母親早已不知所終。經過調查，她才得知自己交給母親打理的資產全在母親名下。

▲ 張韶涵多次哽咽。

母女反目後，Angela被母親指控她吸毒，而父親則指她棄養，更聯同母親聯合控訴，她開記者會澄清及出示了尿檢結果自證清白，又親口證實母女緣分已盡，直到2018年，Angela在內地再度走紅，不過其舅父卻指控她並沒有履行養父母的義務，要她向父母下跪認錯，事業再次受到影響。

Angela在節目中談到被至親背叛，她多次哽咽，一開始也不敢相信這種事會發生在自己身上。對於這段不堪的過往，她也承認自己「很恨父母」，還經常會詢問老天，「為什麼是我」、「為什麼對我做這種考驗」。

生命中最重要的兩人不離不棄

最後Angela感謝一直在身邊默默支持自己的妹妹張韶軒和契姐，發生事後，身在外國的妹妹，亦看不過眼父母的所作所為，飛回台灣管理張韶涵的經紀公司，協助姐姐處理業務，並讓外界知道姐姐很照顧弟弟妹妹，跟父母的糾紛並不是張韶涵的錯。而契姐曾鼓勵她，上天為她關了一扇門，一定會打開另一扇，這一番話的妹妹的行動，令她重新振作。

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責任編輯：陳麗薇