【晚市堂食】城景國際海鮮自助晚餐　478元起任食海膽鮑魚美食【內附連結】

▲ 城景國際City Cafe於4月21日(明天)推出全新的「海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐」，以韓國海膽及鮑魚打造豐富的海鮮盛宴。(酒店提供)

城景國際City Cafe於4月21日推出全新的「海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐」，以韓國海膽及鮑魚打造豐富的海鮮盛宴。另外，凡出示城景國際官方網頁之優惠，可享自助晚餐優惠，成人478元起及童為348元起，十分超值。

▲ 賣相精緻的東洋迷你鮑魚芝士撻，於開放式廚房即場焗製，食客只需等10分鐘，便可嘗到熱呼呼的矜貴美食。(酒店提供)

自助餐的主打菜式包括海膽蟹子焗大蝦，將大蝦煎香，並鋪上自家製的海膽蛋黃汁焗至金黃，佐以新鮮蟹子及海膽同吃，鮮味十足。

另一道酥炸培根廣島生蠔配海膽黑松露菌汁，將肉厚味濃的日本廣島蠔以煙肉包裹，沾上天婦羅粉漿炸至金黃色。生蠔天婦羅外脆內嫩，配以秘製海膽黑松露菌汁，有效減低炸物的油膩感，滋味無比。

喜歡創意美食，則首推東洋迷你鮑魚芝士撻，撻皮加入蛋漿及忌廉芝士，再放上迷你鮑魚，於開放式廚房即場焗製10分鐘，新鮮出爐香氣四溢。

另外，每位食客更免費獲贈一客海膽焗釀北海道鮑魚，大廚以昆布及味醂低溫烹調鮑魚，再放在野菌上並淋上荷蘭汁焗至金黃色，最後加上鮮味海膽，令人回味無窮。

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其他海鮮美食還有海膽喜靈魚子迷你日式冷麵、酥炸法式田螺海膽芝士雲吞、海膽帶子櫻花蝦炒飯、海膽蟹肉燉蛋及鮑魚汁京蔥牛肉薄燒等。另外亦有多款任食海鮮，包括生蠔、雪花蟹腳、荷蘭藍青口、凍蝦及各式日式刺身等，十分豐富。

城景國際

地址︰油麻地窩打老道23號城景國際1樓 City Cafe

電話 ︰2783 3287、WhatsApp 5483 0307

記者：招美寶