【美食速報】泰國菜館Sawadee Chef登陸奧海城　辣炒泰式黑豚肉碎＋泰式酸湯桂花魚

▲ 泰國菜館Sawadee Chef於奧海城二期登場。（圖片由餐廳提供）

泰國菜相信是大家喜歡的菜式之一，今年泰國菜館Sawadee Chef將於4月21日在奧海城二期正式開幕！當中由擁有40年入廚經驗的中菜名廚邵德龍師傅坐鎮及設計菜單，以大江南北不同層次的「辣」加入以酸辣為主的泰國菜中，為大家帶來泰菜用餐體驗。

▲ 邵德龍師傅。（圖片由餐廳提供）

餐廳推出多款不同的招牌菜式，當中包括：將粵菜炒鴿鬆混入泰菜傳統的生菜肉碎包中，並以日本黑豚肉及芝麻葉來代替豬肉碎和生菜的辣炒泰式黑豚肉碎配芝麻葉（$248）、將貴州苗族人的地方菜式酸湯煮魚與泰式冬陰功湯結合的泰式酸湯桂花魚（$408）、改用香港人喜歡的九肚魚、沙錐魚和馬友魚來烹調而成的雜魚香菇煲仔飯（$468）。

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以及選用來自泰國的通菜並再配上香港地道的啫啫煲烹調方式處理的 『真係』炒·泰國通菜（$138），不得不提的是，泰國菜亦受潮州飲食文化影響，邵師傅的鹽焗羅非魚 ($218) 就配上用潮式豆醬和泰國香料混合而成的鹹香汁，帶有泰國菜及潮州風味。

泰式燒烤亦是Sawadee Chef 另一特色，有別於一般泰國餐館，Sawadee Chef設有一行泰式燒烤吧枱，並邀請有多年經驗的日式串燒師傅主理泰國燒烤菜單，炮製出一系列泰式燒烤菜式，餐廳指當中原隻鮮魷（時價）和燒茄子（$98）是必試之選。



▲ （圖片由餐廳提供）

▲ 藤椒聖子青提子。（圖片由餐廳提供）

▲ 辣炒泰式黑豚肉碎配芝麻葉。（圖片由餐廳提供）

▲ 招牌海南雞飯。（圖片由餐廳提供）

▲ 原隻鮮魷。（圖片由餐廳提供）

▲ 雜魚香菇煲仔飯。（圖片由餐廳提供）

▲ 泰式生蝦。（圖片由餐廳提供）

▲ 鹽焗羅非魚。（圖片由餐廳提供）

▲ 芒果糯米飯。（圖片由餐廳提供）

▲ 泰式酸湯魚。（圖片由餐廳提供）

▲ 『真係』炒·泰國通菜。（圖片由餐廳提供）

▲ （圖片由餐廳提供）

▲ （圖片由餐廳提供）

▲ （圖片由餐廳提供）



Sawadee Chef 提供120個座位，樓底既高又寬敞。整間餐廳以素木為主調，配以木枱及藤座木椅。一行10座的開放式燒烤吧可讓食客目睹各款燒烤海鮮的製作過程，吧枱上設有透明玻璃的冰櫃，清楚展示當日的食材，餐廳亦有兩間包廂房間。

Sawadee Chef

地址：大角咀海庭道18號奧海城二期G樓G21-G23, G25-G27

電話：2881 8803

營業時間：星期一至日 12:00-20:30（最後點餐時間為晚上20:00時）

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責任編輯：蕭雅文