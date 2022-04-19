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【恢復正常】立法會4月27日起可舉行實體會議　秘書處周四起恢復正常運作

社會 11:44 2022/04/19

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立法會4月27日起可恢復舉行實體會議，秘書處周四起恢復正常運作。（資料圖片）

政府今日（19日）宣布，因應疫情最新情況，4月27日及28日的立法會會議，以及4月27日的立法會工務小組委員會會議，將恢復以實體形式舉行。所有立法會委員會於4月27日前將繼續以遙距形式舉行會議，之後是否恢復舉行實體會議，則由個別委員會主席決定。

此外，立法會行政管理委員會同意立法會秘書處（秘書處）星期四（21日）起，恢復正常運作，秘書處職員在家工作安排結束，可返回立法會辦公地方工作；所有立法會綜合大樓的公共服務，包括立法會公共申訴辦事處櫃檯服務和立法會圖書館及檔案館服務恢復正常。

另外，若符合疫苗通行證的相關規定，所有訪客可獲准進入立法會處所，即立法會綜合大樓、中信大廈及金鐘道政府合署的立法會辦公室。

當局指，秘書處會密切留意疫情發展，並適時檢視有關措施及公布最新的安排。有關最新會議詳情，以及秘書處實施的防疫措施，請參閱立法會網頁的公布。

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責任編輯：李榮忠

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