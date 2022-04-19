【金宵大廈2】39歲趙頌茹淡妝獲讚保養得宜　陳山聰出動私伙演出

▲ 《金宵大廈2》

由葉鎮輝（阿細）監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈2》，昨晚（4月18日）播出的單元六《仿客(上)》，由趙頌茹、熊倬樂及陳國峰主演。

昨晚劇情講述單親媽咪羅伊麗（趙頌茹飾）與兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命，伊麗終日忙於糊口，梓朗則從小已甚為懂事，更經常反過來照顧母親。

一次工作機會，伊麗認識了區議員候選人何懿星（陳國峰飾），經其鼓勵後重拾自信，正當伊麗對前景充滿憧憬，卻慘遭包租公侵犯，無力保護母親的梓朗大感自責，此時神秘力量Mimi接近梓朗，Mimi於伊麗童年時也曾一度現身。

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網民唔敢熄燈瞓

《仿客》當初曝光單元宣傳海報時，已引起迴響，尤其趙頌茹膊頭上的「鬼手」，更讓網民嚇得不輕。

昨晚單元播出後，不但拍攝燈光及氣氛緊張恐怖，神秘Mimi的神出鬼沒及無所不知，亦令網民再度表示：「今晚唔敢熄燈瞓！」

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趙頌茹保養得宜

是次演出對於趙頌茹來說絕對是挑戰，雖已年屆39歲兼育有兩名女兒。

但劇中為維生擔任私影妹及「性感」議員拉票人員的她，穿起Cosplay及性感服裝時不但零違和，淡妝上陣的她更獲網民大讚保養得宜，指其臉上完全看不出歲月痕跡。

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監製大讚趙頌茹

監製阿細對於趙頌茹表現亦是讚口不絕：「杜之克先生因為覺得佢好有心機演，又覺得呢個角色對佢有發揮，所以搵佢演。佢好有心做，我最初唔識佢，但佢真係好專業，拍落都覺得冇揾錯人。可能佢有小朋友關係，所以同梓朗都好夾，又演到媽咪嘅感覺、其他未結婚、未有小朋友嘅演員係畀唔到呢啲感覺。」

阿細補充指是其要求趙頌茹素顏上陣：「我唔想佢濃妝、因為咁先似媽咪，加上佢做私影時要濃妝，要素顏先見到個分別。」

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陳山聰出動私伙

另外，陳山聰之前接受無綫娛樂新聞台專訪時曾透露，劇中不少配飾及衫褲鞋襪是其私伙，當中包括Maurice戴的文青Feel眼鏡。

談到山聰造型，監製阿細笑指當初與服裝指導為此搲爆頭：「佢拍完《超能使者》後剷短晒個頭，我同形象指導當時諗到頭都大埋、先諗到呢個造型。（唔覺佢出嚟個髮型好短喎）係呀，因為佢真係剷得太短、所以要用假髮，係用真髮做嘅假髮，市面上都買到。」

李施嬅亦同樣對角色造型「貢獻」不少，監製阿細更笑指可能是施嬅從演以來最「甘」一次：「佢有提過拍咗咁多劇，未試過做造型要做咁耐同做咁多次，每次都超過十粒鐘。」阿細續指施嬅對於Lydia造型貢獻最多，並笑謂：「通常一早返來lunch左右做完，今次就食完晚飯都未做完。」

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