【咬脫左耳】涉咬脫趙家賢左耳傷人等罪成　無業漢求情致歉須向趙賠償190萬

▲ 前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳（圖左）。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年在太古城中心外被咬脫左耳，涉案無業漢早前於高等法院經審訊後，被裁定有意圖而傷人罪等4項罪成。被告還押至今（19日）判刑。代表律師求情時指，被告向4名事主及受影響人士致歉，並透露被告遭趙家賢提出之民事索償已達成和解，並須向趙賠償190萬元。法官稍後作出判刑。

涉案被告陳真（51歲），早前被陪審團一致裁定其中兩項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成，陪審團另以大比數裁定餘下1項有意圖而傷人罪成。

代表律師求情時指，被告於1988年移居夏威夷，2004年經歷生意失敗，2010年因健康問題回港，自此依賴積蓄及投資為生。被告回港後與妻子及幼女同住，長女則於美國工作。代表律師指被告為住家男人，與妻女關係親近，全力照顧家人，大部分時間呆在家中。

被告自2004年生意失敗後情緒低落，曾於深圳求診精神科，至2012年情況惡化，曾於東區醫院接受治療，須服食抗抑鬱藥，2017年曾短暫入院治療，惟沒有改善。案發前6周，被告亦曾到東區醫院求診，現時毋須接受強制性精神治療，心理報告建議被告接受心理治療。代表律師指，被告表示死後願損出遺體予中大作「無言老師」，望可研究抑鬱成因或治療方法。

代表律師強調被告至今沒有任何政治觀念，並沒有參加任何政治示威，不涉任何計謀。法官接納當時屬突發情況，被告當時用刀傷人，真正原因只有被告自知。

代表律師則形容被告當時可能「爆出嚟」，望法官判刑時作考慮。被告並向4名事主及受影響人士致歉，明白因一時衝動而為事主帶來不可磨滅之創傷，深表內疚。被咬脫左耳的趙家賢早前入稟向被告索償，代表律師透露雙方已達成和解協議，被告須向趙賠償190萬，其餘事主之民事訴訟仍在處理中。

代表律師並呈上被告妻子、友人及鄰居之求情信，妻子指認識被告30年以來，對方從不動手。惟法官指早前的報告指妻子曾於睡醒時嚇見遭被告用刀指喉嚨，因此報警求助。法官質疑妻子求情說法有否隱瞞事情，代表律師解釋妻子說法是沒有遭被告粗暴對待，妻子續指事件困擾一家，包括被起底及電話滋擾，為應付官司而須出售物業。

代表律師指本案屬一連串事件，望法官考慮刑期同期執行。法官聽取求情後，需時考慮，稍後作出判刑。

控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人；被告另被控於同日同地襲擊梁瑩瑩。

案情指，案發當晚，其中3名傷者一同前往太古城晚膳，其間溫浩倫聽到被告高呼「光復台灣」，於是以粗言穢語責罵被告，其後兩人發生爭執，被告從背包取出生果刀，劏開溫的腹部，並再用刀插傷溫的背部，被告再先後以刀插傷及襲擊兩名女事主。本於太古城內處理糾紛的趙家賢聞聲趕至，趙阻擋被告衝向人群時，遭被告咬脫左耳。



辯方於審訊期間對案發經過沒大爭議，惟被告聲稱對施襲一事無記憶，「腦海一片空白」。



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記者：林育慧

