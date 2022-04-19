【沉迷打機】弟弟畢業後嫌返工辛苦打機度日　兄長屢勸不果憂日後無法自理

▲ 網民抱怨胞弟每日在家打機做廢青，令其相當擔憂。

兄弟如手足，理應互相照顧，不過有網民就發文抱怨，指胞弟中學畢業後，嫌棄工作辛苦，不願尋求全職工作，僅每星期做2至3日兼職，每次只做數小時賺取零用錢，而平時「每日除咗食同訓，就係同一班廢青朋友全日打機」。該名哥哥多次勸說弟弟，但弟弟屢勸不改。哥哥對此深感擔憂，「其實佢聽唔聽我講，將來生活點樣，衰d講其實唔關我事，唔影響到我，但一場親人，明知佢再係咁落去，未來一定慘淡。」

多年前已有日本學者提出「低欲望社會」的概念，近年中國内地年輕人，也興起一股「躺平主義」風潮。不過，倘若躺平的是親弟弟，就是在令人心急。近日有網民就在連登討論區LIHKG發文，指「屋企有個廢青問題」。

發文的兄長表示，自己家境一般，「住公屋，屋企冇父幹，啱啱好夠開飯，最大心願係自己買樓搬出公屋，一直向住呢個目標努力緊。」不過其弟卻不爭氣，中學畢業後輟學，亦沒有全職工作，每日僅與朋友「打機度日」，十足「廢青」。

帖文又提到，家人曾多次勸説弟弟「唔讀書就搵份正職做，冇讀書唔緊要搵啲唔洗學歷嘅工，一路做一路學，慢慢儲經驗，直頭教埋佢搵工，幫佢篩選埋工叫佢申請，但佢就好多藉口，一係就話份工太辛苦，一係就話份工工時長，一係就話份工太麻煩。」

最新影片推介：

該哥哥對此十分無奈，「我一直都有同佢好聲好氣，慢慢同佢講道理，解釋返個社會現實，冇學歷冇經驗冇父幹，有邊個唔洗做，一開始係要挨下。直頭同佢解釋埋，將來父母冇野做或百年歸老，我亦都會搬出去有自己嘅生活。而佢而家日日打機唔洗返工嘅爽，係建基於有屋企人幫佢交租，水電煤，上網費等等但係將來唔會有人養到佢老，佢始終要靠自己搵食和生存，樣樣都係錢。想將來有好嘅生活，後生有少少辛苦在所難免。佢而家做廢青其實係透支緊自己嘅生活，將來一定要還。」

不過樓主的弟弟毫不領情，「左耳入右耳出，繼續我行我素」。哥哥則感嘆，「同樣嘅說話我講過好多次，講到唔想再講，好攰好似對牛彈琴咁，我完全唔明點解佢可以咁大安旨意，對將來生活，一啲危機感都冇。其實佢聽唔聽我講，將來生活點樣，衰d講其實唔關我事，唔影響到我。但一場親人，明知佢再係咁落去，未來一定慘淡，唔繼續點醒佢幫佢又於心不忍」。

該哥哥最後問網民，是否應該放手，任由弟弟自己選擇，「後果佢自己承受，定係抱住少少佢仲有得救嘅希望，盡力再谷下佢」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文引來不少網民留言討論。有人直言「條路佢自己揀 自甘墮落就算啦」；「佢30歲都會繼續係咁唔會變，建議你放棄佢」。亦有人建議，「其實可以而家開始就要狠心啲，例如屋企開飯唔煮佢飯唔比佢食，佢冇貢獻又剩係識打機，咁大個人咩都冇付出過，憑咩要比你食」；「一日同你地一齊住，一日都係咁，除非你地趕佢走」。

不過，也有網民認為，「佢係佢，你係你，佢選擇佢而家嘅生存方式係佢嘅自由。」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳